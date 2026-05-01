Vì sao phim có Trấn Thành làm khách mời khó giữ chân khán giả?

Đại tiệc trăng máu 8 'đánh đố' khán giả?

Việc nhiều khán giả bỏ về giữa chừng khi xem Đại tiệc trăng máu 8 không chỉ là một câu chuyện bên lề phòng vé. Nó chạm đến một vấn đề lớn hơn của phim Việt hiện nay: khi nhà làm phim muốn làm khác đi, muốn tạo ra trải nghiệm độc đáo hơn, liệu khán giả đại chúng đã sẵn sàng đi cùng họ đến cuối hành trình?

Cảnh trong phim Đại tiệc trăng máu 8 ẢNH: ĐPCC

Bộ phim của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh là bản "remake" từ hiện tượng phòng vé Nhật Bản One Cut of the Dead năm 2017. Cốt lõi của tác phẩm nằm ở cấu trúc "phim trong phim", với hơn 30 phút đầu được dàn dựng như một cú máy dài, cố tình tạo cảm giác vụng về, hỗn loạn, khó hiểu, thậm chí "dở" để chuẩn bị cho cú lật ở phần sau.

Chính đạo diễn cũng thừa nhận bài toán khó nhất là làm sao phần đầu "vừa đủ dở" để phục vụ cú bùng nổ cuối phim, nhưng vẫn "vừa đủ hay" để khán giả không bỏ cuộc.

Về mặt ý tưởng, đây là một lựa chọn táo bạo. Đại tiệc trăng máu 8 không chỉ kể một câu chuyện hài - kinh dị, mà còn tự giễu chính môi trường làm phim, những ảo tưởng nghề nghiệp, áp lực doanh thu, truyền thông, ngôi sao và cả thói quen sản xuất phim chạy theo thị hiếu. Phan Gia Nhật Linh từng chia sẻ, bộ phim là cách những người trong nghề nhìn lại chính mình và những góc khuất của điện ảnh Việt.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: một cấu trúc phim trên lý thuyết chưa chắc đã vận hành trơn tru trong rạp. Với bản gốc Nhật, 30 phút đầu bị xem là nhàm chán nhưng phần sau tạo cú "twist" đủ mạnh để biến bộ phim thành hiện tượng. Khi được các nhà làm phim Việt thực hiện, ê kíp hiểu rất rõ "điểm yếu chí mạng" này, thậm chí coi đó là "canh bạc" lớn nhất của dự án.

Phim Đại tiệc trăng máu 8 chưa đạt doanh thu như kỳ vọng dù sở hữu dàn cast khủng từ vai chính đến vai khách mời có Trấn Thành, Thái Hòa... ẢNH: ĐPCC

Nhưng có lẽ, tâm thế tiếp nhận của số đông người xem hiện nay không mấy tương đồng với một cấu trúc phim như Đại tiệc trăng máu 8. Bởi khán giả bỏ tiền mua vé không có nghĩa vụ phải kiên nhẫn với một thử nghiệm khiến họ bực bội. Trong thời đại người xem đã hình thành thói quen với nhịp kể nhanh, thông tin rõ, cảm xúc được kích hoạt sớm, việc buộc họ đi qua một đoạn mở đầu cố tình gây khó chịu là rủi ro lớn. Nếu không nhận ra dụng ý của nhà làm phim ngay từ đầu, người xem rất dễ kết luận phim vụng, nhảm hoặc khó hiểu trước khi tác phẩm kịp "lật bài".

Điều này phần nào lý giải sự hụt hơi của Đại tiệc trăng máu 8 tại phòng vé dịp lễ. Theo dữ liệu của Box Office Vietnam, phim hiện chỉ đạt hơn 18 tỉ đồng. Đây không phải con số quá thấp, nhưng rõ ràng chưa tương xứng với kỳ vọng dành cho một dự án có đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, nhà sản xuất Charlie Nguyễn, dàn diễn viên gồm Vân Sơn, Lê Khánh, Miu Lê, Hứa Vĩ Văn, Liên Bỉnh Phát, Hồng Ánh…, và các vai khách mời "đình đám" như Trấn Thành, Nguyễn Quang Dũng, Thái Hòa, Kiều Minh Tuấn, Kaity Nguyễn...

So với Tiệc trăng máu từng vượt mốc 170 tỉ đồng, khoảng cách này cho thấy thương hiệu quen thuộc chưa đủ bảo chứng cho một cấu trúc kể chuyện kén người xem. Đại tiệc trăng máu 8 dễ tạo cảm giác đây là một phim hài - giật gân dễ tiếp cận, nối dài tinh thần ăn khách của phần phim trước. Nhưng khi bước vào rạp, khán giả lại gặp một tác phẩm tự trào về nghề làm phim, chơi đùa với cấu trúc và đòi hỏi người xem phải kiên nhẫn mới thấy hết dụng ý. Khoảng lệch giữa kỳ vọng và trải nghiệm ấy là một trong những nguyên nhân khiến phản ứng của khán giả trở nên trái chiều.