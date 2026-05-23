Công an TP.HCM bắt 5 người bán 'khí cười' hơn 20 tỉ đồng

Thực hiện đợt cao điểm 45 ngày tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) - Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can về hành vi buôn bán hàng cấm.

Các bị can từ trái qua: Huỳnh Đức Huy, Thư, Hạnh, Duy, Thanh Huy ẢNH: CTV

Các bị can bị bắt giam gồm: Đoàn Phan Thanh Huy, Đoàn Phan Thanh Duy (anh trai của Huy), Lưu Văn Hạnh, Huỳnh Anh Thư và Huỳnh Đức Huy.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã tổ chức mua bán trái phép khí cười N₂O với quy mô đặc biệt lớn. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng tổ chức đường dây theo mô hình khép kín, phân công vai trò, nhiệm vụ cực kỳ chặt chẽ cho từng thành viên.

Các đối tượng sử dụng hàng loạt tài khoản mạng xã hội ẩn danh để liên lạc, áp dụng phương thức giao nhận hàng kín đáo, liên tục thay đổi địa điểm. Tính đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch của đường dây này đã lên tới hơn 20 tỉ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính gần 2 tỉ đồng.

Việc triệt phá kịp thời đường dây "khủng" này của PC03 Công an TP.HCM đã ngăn chặn một lượng lớn khí cười thẩm lậu ra thị trường, bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Theo các chuyên gia y tế, khí cười (khí N₂O) là chất gây ảo giác mạnh nếu sử dụng thường xuyên hoặc quá liều. Người dùng có thể đối mặt với những hậu quả như tổn thương hệ thần kinh trung ương, suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm thần, ảo giác, mất kiểm soát hành vi, thậm chí dẫn đến tử vong.

Đáng báo động, khí cười hiện đang bị lạm dụng như một "thú vui" thời thượng tại nhiều quán bar, vũ trường, tụ điểm giải trí hoặc các buổi tiệc tùng của giới trẻ. Đây cũng là nguồn cơn phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội nguy hiểm khác.

Thông qua vụ án này, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tuyệt đối không tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép khí cười N₂O.

Các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ, quan tâm đến con em mình để kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường liên quan đến việc sử dụng các chất kích thích, tránh để các đối tượng xấu lôi kéo vào con đường sa ngã, để lại hậu quả đáng tiếc.