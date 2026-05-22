Thời sự

Bắt người nước ngoài chuyên trộm vali hàng hiệu tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ngọc Lê
22/05/2026 16:07 GMT+7

Nhập cảnh vào Việt Nam như một du khách sang chảnh nhưng không mang theo hành lý ký gửi, bị can Gorb Aleksandr liên tục áp sát các băng chuyền tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất để trộm các vali mang hiệu nổi tiếng.

Ngày 22.5, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, đơn vị đã bàn giao nghi phạm Gorb Aleksandr (26 tuổi, quốc tịch Nga) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo thẩm quyền về hành vi trộm cắp tài sản. Công an xác định Gorb Aleksandr chuyên trộm vali hàng hiệu tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Nghi phạm Gorb Aleksandr bị bắt cùng tang vật

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, từ đầu năm 2026 đến nay, qua công tác nắm tình hình và phản ánh từ một số hãng hàng không, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng nhiều hành khách bị mất hoặc thất lạc hành lý tại khu vực nhận đồ ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất.

Đáng chú ý, các nạn nhân đều khai báo bị mất tài sản có giá trị rất cao như tiền mặt, vàng nữ trang, túi xách đắt tiền. Kẻ gian đặc biệt "ưa thích" và nhắm vào các loại vali mang thương hiệu nổi tiếng của hành khách đi trên các chuyến bay quốc tế.

Trước tình hình trên, Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất đã lập tức tung các mũi trinh sát dày dặn kinh nghiệm vào cuộc xác minh, siết chặt an ninh tại các khu vực nhạy cảm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát nhanh chóng khoanh vùng được một đối tượng ngoại quốc có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Nhập cảnh không có hành lý ký gửi để đi 'săn' vali hàng hiệu

Điển hình ngày 13.4, các trinh sát phát hiện Gorb Aleksandr xuất hiện tại khu vực băng chuyền hành lý nhập cảnh với hành tung bất minh nên tổ chức đeo bám mật phục. Đúng như dự đoán, chỉ trong vòng hơn 30 phút theo dõi, trinh sát bắt quả tang đối tượng này liên tiếp trộm 2 vali của các hành khách trên 2 chuyến bay khác nhau.

Khi Gorb Aleksandr vừa kéo 2 chiếc vali trộm được ra khu vực đón xe ngoài sân bay để tẩu thoát thì các trinh sát ập đến áp sát, ngăn chặn và mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Gorb Aleksandr thừa nhận hành vi phạm tội và khai báo một phương thức hoạt động hết sức tinh vi. Đối tượng đón chuyến bay từ Bangkok (Thái Lan) nhập cảnh vào Việt Nam lúc 17 giờ 10 cùng ngày và hoàn toàn không có hành lý ký gửi.

Ngay khi xuống sân bay, đối tượng không rời đi mà lảng vảng tại các băng chuyền trả hành lý. Đầu tiên, gã lấy trộm một vali ký gửi của hành khách đi chuyến bay từ Sydney (Úc). Khoảng 20 phút sau, đối tượng tiếp tục trộm thêm một vali khác của hành khách đi chuyến bay từ Đài Loan.

Mở rộng đấu tranh, Gorb Aleksandr còn thừa nhận trước thời điểm bị bắt 5 ngày, nghi phạm này đã từng từ Thái Lan nhập cảnh vào Việt Nam và thực hiện trót lọt vụ trộm 2 vali cùng 1 túi xách cao cấp với thủ đoạn tương tự.

Ngay sau khi gây án, Aleksandr lập tức xuất cảnh quay lại Thái Lan để giao toàn bộ số tài sản trộm cắp được cho một đối tượng cầm đầu tại Bangkok mang đi tiêu thụ. Đến nay, Aleksandr quay trở lại Việt Nam tiếp tục "ăn hàng" thì bị sa lưới. 

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương mở rộng điều tra vụ trộm vali hàng hiệu tại sân bay nói trên.

