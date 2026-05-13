Phát hiện 20 người nước ngoài vi phạm xuất nhập cảnh tại cửa hàng ở Nha Trang

Bá Duy
13/05/2026 14:28 GMT+7

Kiểm tra đột xuất một cửa hàng tại phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa), công an phát hiện 20 người nước ngoài làm việc trái phép, vi phạm quy định về xuất nhập cảnh và lao động.

Ngày 13.5, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan sau khi phát hiện 20 người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm xuất nhập cảnh tại phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa).

Trước đó, sáng 12.5, thực hiện kế hoạch kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật của người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an phường Nam Nha Trang và Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra tại cửa hàng Princess, chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Toàn Cầu, địa chỉ ở đường Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 20 người nước ngoài đang làm việc ở nhiều bộ phận khác nhau của cửa hàng, với các dấu hiệu vi phạm về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động.

Qua xác minh trên hệ thống dữ liệu Công an tỉnh Khánh Hòa, bước đầu xác định toàn bộ số người nước ngoài trên đều có dấu hiệu hành nghề khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, đồng thời hoạt động không đúng mục đích, chương trình đã đăng ký khi xin cấp thị thực hoặc thẻ tạm trú.

Tổ công tác đã yêu cầu đại diện pháp luật chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Toàn Cầu, Công ty TNHH Green Group Travel và các đơn vị liên quan tạm dừng sử dụng số lao động người nước ngoài nêu trên để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục củng cố hồ sơ và xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

Siết quản lý người nước ngoài thuê xe sau vụ người Nga gây tai nạn chết người

Sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do người nước ngoài lái xe trong tình trạng say rượu gây ra tại Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo khẩn tăng cường kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

