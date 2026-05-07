Siết quản lý người nước ngoài thuê xe sau vụ người Nga gây tai nạn chết người

Ngày 7.5, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có văn bản khẩn chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng UBND các xã, phường tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt liên quan đến người nước ngoài thuê và điều khiển phương tiện cơ giới.

Theo đó, Công an tỉnh được giao tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ, lạng lách, không có giấy phép lái xe phù hợp. Đồng thời, phối hợp kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh cho thuê phương tiện không bảo đảm điều kiện hoặc giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người nước ngoài tham gia giao thông trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang, tối 6.5 ẢNH: BÁ DUY

Sở Xây dựng được giao khẩn trương rà soát toàn diện điều kiện kinh doanh của các cơ sở cho thuê phương tiện cơ giới trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phương tiện và người điều khiển đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện pháp lý theo quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31.5.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành yêu cầu khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài, ký cam kết tuân thủ pháp luật về giao thông đường bộ của Việt Nam, tuyệt đối không thuê và sử dụng phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

UBND các xã, phường, đặc biệt tại khu vực Nha Trang và Phan Rang, trực tiếp chịu trách nhiệm rà soát, lập danh sách quản lý các cơ sở cho thuê phương tiện và yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

CSGT Khánh Hòa xử lý trường hợp người nước ngoài vi phạm giao thông tại tuyến đường ven biển Nha Trang tối 6.5

Về vấn đề siết chặt quản lý người nước ngoài thuê xe, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết thời gian qua phường đã tổ chức kiểm tra và yêu cầu toàn bộ các cơ sở cho thuê ô tô, xe máy trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật, đặc biệt trong việc cung cấp dịch vụ cho người nước ngoài. Chính quyền địa phương khẳng định sẽ kiên quyết xử phạt hành chính, thậm chí kiến nghị thu hồi giấy phép kinh doanh đối với những cơ sở giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Một điểm cho thuê xe máy tại "khu phố Tây" đường Hùng Vương, phường Nha Trang (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Trung tá Lê Đức Thuận, Đội phó Đội CSGT đường bộ khu vực Nha Trang, khẳng định đơn vị vẫn duy trì công tác tuần tra, xử lý thường xuyên. Đặc biệt, lực lượng CSGT đang tham mưu Ban giám đốc Công an tỉnh triển khai các kế hoạch chuyên đề, ra quân quyết liệt nhằm xử lý triệt để các hành vi vi phạm của người nước ngoài trên địa bàn trong thời gian tới.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 5.5, Công an phường Nha Trang tạm giữ Smoliakov Konstantin (35 tuổi, quốc tịch Nga) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Smoliakov Konstantin (35 tuổi, quốc tịch Nga) bị tạm giữ để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng ẢNH: CACC

Theo đó, rạng sáng 4.5, sau khi uống rượu bia cùng bạn bè, Smoliakov Konstantin điều khiển xe mô tô trên đường trở về nơi lưu trú. Do không làm chủ tốc độ và tay lái trong tình trạng say xỉn, người này đã tông vào bà Đ.T.N.T (69 tuổi, ở phường Nha Trang) khi bà đang đi bộ qua đường Trần Phú, đoạn ngay Quảng trường 2 Tháng 4. Vụ tai nạn khiến bà T. tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả kiểm tra định lượng nồng độ cồn trong máu của Smoliakov Konstantin đo được 268,8 mg/100 ml máu, vượt nhiều lần ngưỡng vi phạm kịch khung theo quy định pháp luật hiện hành (trên 80 mg/100 ml máu).