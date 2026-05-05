Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Tạm giữ người nước ngoài gây tai nạn chết người, nồng độ cồn gấp nhiều lần mức kịch khung

Bá Duy
Bá Duy
05/05/2026 14:09 GMT+7

Người đàn ông quốc tịch Nga say rượu lái xe máy gây tai nạn chết người tại phường Nha Trang, Khánh Hòa, kiểm tra nồng độ cồn trong máu cao gấp nhiều lần ngưỡng vi phạm kịch khung.

Ngày 5.5, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đang tạm giữ hình sự S.K (35 tuổi, quốc tịch Nga) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 4.5, sau khi ăn uống, sử dụng rượu bia cùng bạn bè, S.K một mình điều khiển xe mô tô về nơi lưu trú. Trong tình trạng không làm chủ được tốc độ và tay lái, đối tượng đâm trực diện vào một cụ bà khoảng 70 tuổi đang đi bộ băng qua đường tại đường Trần Phú, trước Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang.

Tạm giữ người nước ngoài gây tai nạn chết người với nồng độ cồn 'khủng' tại Nha Trang- Ảnh 1.

S.K tại cơ quan công an

ẢNH: CACC

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị thương rất nặng và tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả kiểm tra định lượng nồng độ cồn trong máu của S.K đo được 268,8 mg/100 ml máu, vượt nhiều lần ngưỡng vi phạm kịch khung theo quy định pháp luật hiện hành (trên 80 mg/100 ml máu).

Tạm giữ người nước ngoài gây tai nạn chết người với nồng độ cồn 'khủng' tại Nha Trang- Ảnh 2.

Hình ảnh camera cho thấy S.K điều khiển mô tô với tốc độ cao đâm phải người đi đường

ẢNH: CACC

Hiện Công an phường Nha Trang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, lấy lời khai và thực hiện các bước tố tụng tiếp theo. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội để răn đe và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin liên quan

Khánh Hòa: CSGT bị người nước ngoài tấn công

Khánh Hòa: CSGT bị người nước ngoài tấn công

Một người đàn ông mang quốc tịch Nga đã tấn công cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ xử lý va chạm giao thông tại P.Nha Trang (Khánh Hòa).

Khám phá thêm chủ đề

Nha Trang Khánh Hòa nồng độ cồn tai nạn chết người người nước ngoài
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận