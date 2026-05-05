Tạm giữ người nước ngoài gây tai nạn chết người, nồng độ cồn gấp nhiều lần mức kịch khung

Ngày 5.5, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đang tạm giữ hình sự S.K (35 tuổi, quốc tịch Nga) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 4.5, sau khi ăn uống, sử dụng rượu bia cùng bạn bè, S.K một mình điều khiển xe mô tô về nơi lưu trú. Trong tình trạng không làm chủ được tốc độ và tay lái, đối tượng đâm trực diện vào một cụ bà khoảng 70 tuổi đang đi bộ băng qua đường tại đường Trần Phú, trước Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang.

S.K tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị thương rất nặng và tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả kiểm tra định lượng nồng độ cồn trong máu của S.K đo được 268,8 mg/100 ml máu, vượt nhiều lần ngưỡng vi phạm kịch khung theo quy định pháp luật hiện hành (trên 80 mg/100 ml máu).

Hình ảnh camera cho thấy S.K điều khiển mô tô với tốc độ cao đâm phải người đi đường ẢNH: CACC

Hiện Công an phường Nha Trang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, lấy lời khai và thực hiện các bước tố tụng tiếp theo. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội để răn đe và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.