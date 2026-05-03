Say xỉn, vờ vào tiệm sửa xe khi bị CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn

Sáng 3.5, tổ công tác Trạm CSGT Tây Bắc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn dịp lễ.

Sáng cùng ngày, tổ công tác triển khai kiểm tra trên các tuyến đường thuộc địa bàn phụ trách. Khoảng 8 giờ 50 phút, khi tuần tra đến trước số 378 Phan Đăng Lưu (xã Hiệp An), lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện loạng choạng nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua đo nồng độ cồn, người này vi phạm ở mức 0,39 mg/l khí thở. Làm việc với CSGT, anh D.G.T (29 tuổi) cho biết đang đi mua mì gói ăn sáng thì được bạn rủ vào “uống vài ly”, sau đó điều khiển xe máy ra về. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp này.

Trước đó, cũng trong sáng 3.5, khi tuần tra trên đường Lê Chí Dân (P.Phú An), lực lượng CSGT phát hiện ông N.A.T (50 tuổi) điều khiển xe máy có biểu hiện bất thường, trên người có vết xây xát, chảy máu.

Thấy CSGT, ông T. điều khiển xe vào một tiệm sửa xe bên đường nhằm tránh kiểm tra nhưng vẫn bị yêu cầu dừng lại. Người này cho biết vừa bị té xe và thừa nhận có sử dụng bia. Kết quả kiểm tra cho thấy ông vi phạm nồng độ cồn 0,678 mg/l khí thở, thuộc mức kịch khung (trên 0,4 mg/l khí thở).

Theo Trạm CSGT Tây Bắc, trong 2 ngày 1 và 2.5, đơn vị đã phát hiện, lập biên bản 170 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. Đồng thời xử lý 110 trường hợp vi phạm tốc độ, trong đó có nhiều ô tô.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển xe máy có nồng độ cồn dưới 0,25 mg/l khí thở bị phạt 2 - 3 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe; từ 0,25 đến dưới 0,4 mg/l bị phạt 6 - 8 triệu đồng, trừ 10 điểm; trên 0,4 mg/l bị phạt 8 - 10 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

Đại diện Trạm CSGT Tây Bắc cho biết, trong dịp lễ, nhu cầu sử dụng rượu bia và đi lại của người dân tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Do đó, đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.



