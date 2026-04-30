CSGT TP.HCM xử lý nhiều xe khách đón trả sai quy định dịp lễ

Ngày 30.4, trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ, Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT Công an TP.HCM) tăng cường tuần tra, kiểm tra hoạt động vận tải của xe khách trên địa bàn.

Khoảng 11 giờ 30, trên đường Điện Biên Phủ (phường Thạnh Mỹ Tây), lực lượng chức năng phát hiện xe khách Võ Cúc Phương mang biển số 60B-046.xx do tài xế T.Q.A (35 tuổi, ở Đồng Nai) điều khiển có hành vi đón hành khách không đúng địa điểm ghi trong hợp đồng.

Chỉ 10 phút sau, cũng trên tuyến đường này, tổ công tác tiếp tục lập biên bản tài xế N.Đ.C (39 tuổi, ỏ Đồng Nai) điều khiển xe khách Kim Mạnh Hùng mang biển số 51B-212.xx) với lỗi vi phạm tương tự.

Theo quy định, hành vi đón trả khách không đúng địa điểm ghi trong hợp đồng sẽ bị xử phạt từ 1 - 2 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, trong ngày, lực lượng chức năng còn ghi nhận và xử phạt nguội 4 trường hợp xe khách vi phạm lỗi đón, trả khách sai quy định.

Đại diện Đội CSGT Hàng Xanh cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng CSGT đã xử lý 206 trường hợp xe khách vi phạm liên quan đến hoạt động đón, trả khách không đúng quy định. Việc tăng cường kiểm tra nhằm chấn chỉnh tình trạng xe dù, bến cóc, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và trật tự đô thị.