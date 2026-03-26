Công an TP.HCM triệt phá đường dây 'khí cười' tiền tỉ, bắt 3 bị can

Ngày 26.3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) vừa triệt phá một đường dây mua bán “khí cười” (N₂O) quy mô lớn, hoạt động tinh vi, tổ chức giao hàng tận nơi với tổng số tiền giao dịch hơn 10 tỉ đồng.

Công an TP.HCM bắt 3 bị can trong đường dây "khí cười" ẢNH: CACC

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can gồm: Huỳnh Đức Cường (21 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh), Phan Thành Đạt (23 tuổi) và Nguyễn Thị Vân (27 tuổi, cùng ở TP.HCM) để điều tra về hành vi mua bán hàng cấm.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 21.3, lực lượng PC03 kiểm tra một căn nhà trên đường Lê Văn Khương (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM), phát hiện 30 bình "khí cười" cùng nhiều bóng cao su, van dùng để bơm khí.

Từ đây, công an mở rộng truy xét, thu giữ tổng cộng 59 bình "khí cười", với tổng trọng lượng hơn 300 kg, liên quan đến đường dây này.

Cơ quan điều tra xác định, Huỳnh Đức Cường là người cầm đầu, tổ chức mua bán, nhận tiền qua tài khoản ngân hàng và điều phối việc giao hàng. Phan Thành Đạt được thuê đóng gói, giao hàng với hàng trăm đơn vận chuyển, trong khi Nguyễn Thị Vân tham gia bán lại cho khách để hưởng chênh lệch.

Lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn bình chứa khí cười ẢNH: CACC

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên hệ với khách, tổ chức giao “khí cười” tận nơi và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản nhằm che giấu hoạt động. Bước đầu, cơ quan công an xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản liên quan lên đến hơn 10 tỉ đồng.

Theo Công an TP.HCM, từ năm 2025, hành vi mua bán, sử dụng khí N₂O cho con người bị nghiêm cấm. Mọi hành vi tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh trái phép loại khí này đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

“Khí cười” tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, gây mất kiểm soát hành vi, đe dọa sức khỏe, thậm chí tính mạng người sử dụng.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là các gia đình, cần quản lý chặt con em, không để tham gia mua bán, sử dụng “khí cười”; đồng thời kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm.

Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, mở rộng.