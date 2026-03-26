Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM bắt 2 thanh niên cầm hung khí rượt đuổi nhau ở chợ Bình Điền

Trần Duy Khánh - Hoàng Huy
26/03/2026 17:17 GMT+7

Công an TP.HCM bắt tạm giam hai thanh niên để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, sau khi cả hai dùng hung khí rượt đuổi nhau tại chợ Bình Điền.

Ngày 26.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Triệu (21 tuổi, quê Đồng Tháp) và Huỳnh Hoàng Vinh (19 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, Triệu và Vinh cùng làm bốc xếp thuê tại hai vựa hàng gần nhau trong nhà lồng F, chợ Bình Điền (phường Bình Đông). Khoảng 1 giờ ngày 20.7.2025, trong lúc vận chuyển hàng hóa, cả hai xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Tuy nhiên, đến khoảng 23 giờ ngày 22.7.2025, Vinh đi cùng một thanh niên tên Huy (chưa rõ lai lịch) gặp lại Triệu khi người này đang giao hàng. Hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại rồi xông vào ẩu đả.

Trong lúc xô xát, Triệu nhặt móc kim loại dùng để kéo hàng làm hung khí. Thấy vậy, Vinh và Huy bỏ chạy về phía bãi xe gần bờ kè, nhưng Triệu vẫn cầm móc đuổi theo khoảng 100 m. Khi bị truy đuổi, Vinh và Huy dùng ghế nhựa ném về phía Triệu, người này dùng móc đỡ lại.

Chưa dừng lại, Vinh nhặt tuýp sắt dọa đánh, còn Huy cầm hung khí nghi là dao chặt nước đá. Trước sự manh động của đối phương, Triệu quay đầu bỏ chạy, nhưng vẫn bị Vinh và Huy tiếp tục cầm hung khí rượt đuổi.

Vụ việc chỉ dừng lại khi nhân viên vựa hàng và lực lượng bảo vệ chợ kịp thời can ngăn. Vinh và Huy sau đó đã bỏ chạy về hướng đường Quản Trọng Linh.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Đông đã lập hồ sơ, đưa Triệu và Vinh về trụ sở làm việc. Qua trích xuất camera an ninh và lời khai của các nhân chứng, cơ quan điều tra xác định cả hai nhiều lần đánh nhau, sử dụng hung khí rượt đuổi tại khu vực đông người, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Ngày 25.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ủy quyền Công an phường Bình Đông thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Triệu và Vinh để phục vụ điều tra.

Liên quan vụ việc, cơ quan công an đề nghị thanh niên tên Huy sớm ra đầu thú để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

TP.HCM: Xông vào quán ăn hành hung khiến một người nhập viện

Đang ngồi ăn trong quán cơm ở TP.HCM, nam thanh niên bất ngờ bị một người đàn ông dùng nón bảo hiểm hành hung, đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện.

Khám phá thêm chủ đề

Công An TP.HCM Hung khí Chợ Bình Điền mâu thuẫn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận