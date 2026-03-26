Ngày 26.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Triệu (21 tuổi, quê Đồng Tháp) và Huỳnh Hoàng Vinh (19 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an TP.HCM bắt 2 thanh niên cầm hung khí rượt đuổi nhau ở chợ Bình Điền ẢNH: CACC

Theo điều tra ban đầu, Triệu và Vinh cùng làm bốc xếp thuê tại hai vựa hàng gần nhau trong nhà lồng F, chợ Bình Điền (phường Bình Đông). Khoảng 1 giờ ngày 20.7.2025, trong lúc vận chuyển hàng hóa, cả hai xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Tuy nhiên, đến khoảng 23 giờ ngày 22.7.2025, Vinh đi cùng một thanh niên tên Huy (chưa rõ lai lịch) gặp lại Triệu khi người này đang giao hàng. Hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại rồi xông vào ẩu đả.

Trong lúc xô xát, Triệu nhặt móc kim loại dùng để kéo hàng làm hung khí. Thấy vậy, Vinh và Huy bỏ chạy về phía bãi xe gần bờ kè, nhưng Triệu vẫn cầm móc đuổi theo khoảng 100 m. Khi bị truy đuổi, Vinh và Huy dùng ghế nhựa ném về phía Triệu, người này dùng móc đỡ lại.

Chưa dừng lại, Vinh nhặt tuýp sắt dọa đánh, còn Huy cầm hung khí nghi là dao chặt nước đá. Trước sự manh động của đối phương, Triệu quay đầu bỏ chạy, nhưng vẫn bị Vinh và Huy tiếp tục cầm hung khí rượt đuổi.

Vụ việc chỉ dừng lại khi nhân viên vựa hàng và lực lượng bảo vệ chợ kịp thời can ngăn. Vinh và Huy sau đó đã bỏ chạy về hướng đường Quản Trọng Linh.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Đông đã lập hồ sơ, đưa Triệu và Vinh về trụ sở làm việc. Qua trích xuất camera an ninh và lời khai của các nhân chứng, cơ quan điều tra xác định cả hai nhiều lần đánh nhau, sử dụng hung khí rượt đuổi tại khu vực đông người, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Ngày 25.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ủy quyền Công an phường Bình Đông thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Triệu và Vinh để phục vụ điều tra.

Liên quan vụ việc, cơ quan công an đề nghị thanh niên tên Huy sớm ra đầu thú để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.