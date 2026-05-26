72 giờ truy bắt 2 nghi phạm nổ súng giết người nước ngoài ở Bến Thành

Ngày 26.5, tại trụ sở Công an TP.HCM, trung tướng Mai Hoàng (Giám đốc Công an TP.HCM) chủ trì buổi công bố thông tin về vụ án nổ súng giết người nước ngoài xảy ra vào tối 21.5 tại phường Bến Thành.

Tham dự buổi công bố thông tin còn có thượng tá Nguyễn Thành Hưng (Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM), lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM; đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an: thượng tá Lê Vinh Tùng (Phó trưởng phòng Trọng án - Cục Cảnh sát hình sự); Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04); và Công an tỉnh Tây Ninh...

Hơn 1.000 chiến sĩ truy xét, phục kích bắt giữ nghi phạm tại biên giới

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng cho biết, Công an TP.HCM đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vaa Vaa (27 tuổi, người Samoa) và Tafia Steve (23 tuổi, người Samoa) để tiếp tục điều tra về tội "giết người".

Ngoài 2 bị can này, cơ quan công an cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bị can Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi; ở tỉnh Tây Ninh; hành nghề dịch vụ vận chuyển hành khách tuyến TP.HCM - Tây Ninh) cùng 7 bị can là người Việt Nam có liên quan vì đã không tố giác tội phạm, giúp sức cho việc lẩn trốn của 2 nghi phạm nêu trên.

Theo thượng tá Hưng, ngay sau khi vụ án xảy ra, nhận thấy các đối tượng hết sức manh động, lực lượng chức năng đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ lập tức vào cuộc phá án. Chỉ trong vòng 24 giờ truy xét, Công an TP.HCM cùng các lực lượng phối hợp đã xác định được danh tính và phát hiện 2 bị can gồm: Vaa Vaa và Tafia Steve.

Theo thượng tá Hưng, cơ quan công an cũng làm rõ được lộ trình di chuyển đến điểm gây án và hướng tẩu thoát của các nghi phạm. Đến 23 giờ 15 phút cùng ngày 21.5, các đối tượng di chuyển về hướng Thủ Đức để dọn đồ bỏ trốn.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an, cùng sự phối hợp của các cục nghiệp vụ và công an các địa phương, lực lượng phá án đã vượt qua nhiều khó khăn.

"Dù đối tượng hoạt động mang tính chuyên nghiệp, hết sức manh động, có vũ khí và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, nhưng công an đã kịp thời bắt giữ thành công cả 2 đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam - Campuchia sau chưa đầy 72 giờ đồng hồ gây án. Hai đối tượng được di lý về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đảm bảo tuyệt đối an toàn", thượng tá Hưng nói.

2 nghi phạm khai làm theo 'chỉ đạo' của đối tượng nước ngoài

Tại cơ quan điều tra, bước đầu 2 nghi phạm người nước ngoài nói trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, rằng thực hiện vụ án theo sự "chỉ đạo" của một đối tượng ở nước ngoài.

Trước đó, vào ngày 14.5, 2 nghi phạm này nhập cảnh vào TP.HCM qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và "nghiên cứu" quy luật hoạt động của các nạn nhân. Đến tối 21.5, khi các nạn nhân cùng nhóm bạn vừa kết thúc bữa tiệc tại nhà hàng trên đường Trương Định (ở quận 1 cũ) ra đứng ở vỉa hè trước nhà hàng, thì bị 2 nghi phạm sát hại bằng 3 phát súng.

Tại buổi họp báo, trung tướng Mai Hoàng khẳng định việc triển khai có hiệu quả và xác định hướng lẩn trốn của đối tượng và đặc biệt là đã bắt giữ an toàn các đối tượng gây án khẳng định rằng công dân Việt Nam cũng như công dân nước ngoài phải thượng tôn pháp luật. Khi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Nếu như các đối tượng khai báo thành khẩn thì sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam.

Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ nổ súng giết người tại phường Bến Thành.

