[CẬP NHẬT] Công an TP.HCM công bố vụ 2 nghi phạm nổ súng giết người tại phường Bến Thành

Hôm nay 26.5, Công an TP.HCM tổ chức công bố thông tin về vụ án nổ súng giết người xảy ra vào tối 21.5 tại phường Bến Thành. Buổi họp báo do trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì.

Công an TP.HCM công bố vụ án nổ súng làm 1 người tử vong

Tham dự buổi công bố thông tin có thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cùng lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM; đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an như Cục Cảnh sát hình sự (C02), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Công an tỉnh Tây Ninh...

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì buổi công bố thông tin về vụ việc Ảnh: Thảo Nhân

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi xảy ra ngay phường Bến Thành - khu vực trung tâm TP.HCM và có liên quan đến các nạn nhân là người nước ngoài.

Liên quan đến vụ nổ súng kinh hoàng khiến 1 người nước ngoài tử vong và 1 người khác bị thương tại phường Bến Thành (TP.HCM) vào tối 21.5, lực lượng phối hợp của Bộ Công an và Công an TP.HCM và các địa phương đã nhanh chóng bắt giữ 2 nghi phạm.

Ngày 25.5, Bộ Công an cho biết thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phối hợp Công an TP.HCM truy bắt thành công 2 người là nghi phạm gây ra vụ nổ súng vào nhóm người nước ngoài làm 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Tại buổi họp báo bắt đầu lúc 10 giờ 30.

Theo đó thông tin tại họp báo, vào lúc 22 giờ 10 phút ngày 21.5, Công an TP.HCM tiếp nhận tin báo về vụ việc giết người do 2 nghi phạm người nước ngoài sử dụng vũ khí quân dụng gây ra trước Nhà hàng hải sản Cee'f (địa chỉ 70 Trương Định, phường Bến Thành).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận:

Nạn nhân Lemalu Lorenzo Tovia (25 tuổi, quốc tịch Úc) bị bắn 2 phát đạn, tử vong tại chỗ.

Nạn nhân Sauni Sam (27 tuổi, quốc tịch Úc) bị bắn 1 phát đạn, bị thương nặng và hiện đang được điều trị tích cực.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Bến Thành khẩn trương phong tỏa hiện trường, cấp cứu người bị hại và thu thập dấu vết "nóng". Lực lượng chức năng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, ứng dụng Bản đồ số tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.HCM để truy xét các hung thủ.

Hành trình truy xét và phục kích bắt giữ hai nghi phạm tại biên giới

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng cho biết, sau chưa đầy 24 giờ truy xét, Công an TP.HCM cùng các lực lượng phối hợp đã xác định được danh tính 2 nghi phạm gồm: Vaa Vaa (27 tuổi, người Samoa) - đối tượng trực tiếp sử dụng súng gây án và Tafia Steve (23 tuổi, người Samoa) - đối tượng đồng phạm.

Hai bị can đã bị cơ quan công an bắt giữ

Cơ quan công an cũng làm rõ được lộ trình di chuyển đến điểm gây án và hướng tẩu thoát của các đối tượng. Đến 23 giờ 15 phút, các đối tượng di chuyển về nhà thuê ở Thủ Đức để dọn đồ để bỏ trốn.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp của các Cục nghiệp vụ và Công an các địa phương, lực lượng phá án đã vượt qua nhiều khó khăn. Dù đối tượng hoạt động mang tính chuyên nghiệp, hết sức manh động, có vũ khí và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, lực lượng phối hợp đã kịp thời bắt giữ thành công cả 2 đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam – Campuchia sau chưa đầy 72 giờ đồng hồ gây án. Hai đối tượng được di lý về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Lời khai của các đối tượng và quyết định khởi tố, tạm giữ khẩn cấp

Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai đối tượng người nước ngoài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cho biết thực hiện vụ án theo sự chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài.

Trước đó, vào ngày 14.5, hai đối tượng này nhập cảnh vào TP.HCM qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và tiến hành nghiên cứu quy luật hoạt động của các nạn nhân. Đến tối 21.5, khi các nạn nhân cùng nhóm bạn vừa kết thúc bữa tiệc tại nhà hàng Cee'f, hai đối tượng đã sát hại bằng 3 phát súng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vaa Vaa và Tafia Steve để tiếp tục điều tra về tội giết người.

Đồng thời, cơ quan công an cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi; hộ khẩu thường trú: ấp 5, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh; hành nghề dịch vụ vận chuyển hành khách tuyến TP.HCM – tỉnh Tây Ninh) cùng 7 đối tượng người Việt Nam có liên quan vì đã không tố giác tội phạm, giúp sức cho quá trình lẩn trốn của 2 thủ phạm nêu trên.

Trung tướng Mai Hoàng trực tiếp lấy lời khai 2 bị can gây ra vụ nổ súng

Phát biểu chỉ đạo tại họp báo, trung tướng Mai Hoàng cho biết sau khi xảy ra vụ trọng án này, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ Công an đơn vị địa phương phối hợp chặt chẽ với Công an TP.HCM Và lực lượng Công an TP.HCM cũng đang huy động tối đa lực lượng để tham gia khám nghiệm hiện trường và truy xét bắt giữ các đối tượng gây ra vụ án.

Đối với vụ án này thì thấy rằng công tác quản lý địa bàn lắm tình hình triển khai các mặt công tác đặc biệt là công tác nhiệp vụ cơ bản có lực lượng chúng ta làm rất là bài bản. Công tác phối hợp với Công an TP.HCM với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an đơn vị địa phương rất tốt.

Chúng ta đã khẩn trương triển khai có hiệu quả và xác định hướng lẩn trốn của đối tượng và đặc biệt là đã bắt giữ an toàn các đối tượng gây án, khẳng định rằng công dân Việt Nam cũng như công dân nước ngoài phải thượng tôn pháp luật. Khi vi phạm pháp luật trên đảnh thổ Việt Nam đều được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Nếu như các đối tượng khai báo thành khẩn cũng sẽ nhận được sự khoan hồng pháp luật Việt Nam.

"Tôi đề nghị các lực lượng tiếp tục điều tra, chứng minh làm rõ hành vi có liên quan đến các đối tượng giúp sức, cung cấp phương tiện, công cụ để các đối tượng gây án và đặc biệt là giúp sức cho các đối tượng bỏ trốn. Qua đây, Công an TP.HCM cũng trân trọng cảm ơn các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các đơn vị địa phương đã phối hợp với chúng tôi rất là nhiệt tình, trách nhiệm", Giám đốc Công an TP.HCM nói.

Trung tướng Mai Hoàng gửi lời cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt cùng với sự chia sẻ, ủng hộ, động viên của các ủy chính quyền địa phương đặc biệt là tôn trọng rất cao vai trò của chúng nhân dân - đã đồng hành và cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho lực lượng tham gia phá án để đạt được kết quả cao như ngày hôm nay. Đề nghị các đơn vị tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân thành phố.

