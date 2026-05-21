Đăng bài, bình luận nói xấu người khác trên mạng có thể bị xử lý hình sự

Chiều 21.5, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, Công an TP.HCM đã có văn bản phản hồi báo chí liên quan đến thực trạng bôi nhọ, xúc phạm, nói xấu người khác trên mạng xã hội.

Theo Công an TP.HCM, đơn vị đã tăng cường công tác nắm tình hình trên môi trường mạng, chủ động phát hiện các tài khoản, hội, nhóm có dấu hiệu đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoặc xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức để kịp thời xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

Song song đó, lực lượng chức năng phối hợp với các cơ quan liên quan và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng nhằm rà soát, gỡ bỏ những nội dung vi phạm, ngăn chặn việc lan truyền các thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Tăng cường kiểm soát thông tin, nâng cao ý thức người dùng mạng xã hội

Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, Công an TP.HCM cũng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về an ninh mạng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia mạng xã hội.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, không đăng tải hoặc bình luận những nội dung mang tính xúc phạm, kích động, bôi nhọ người khác.

Đối với các trường hợp vi phạm, tùy theo tính chất và mức độ, người thực hiện hành vi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đặc biệt, các hành vi vu khống, làm nhục người khác hoặc phát tán thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cá nhân, tổ chức và xã hội sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TP.HCM, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng nhằm xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và văn minh hơn.

Cơ quan công an cũng kêu gọi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động đăng tải, chia sẻ và bình luận thông tin, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.