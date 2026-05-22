Công an thông báo khẩn 2 nghi phạm giết người tại TP.HCM đến Tây Ninh lẩn trốn

Bắc Bình
22/05/2026 18:41 GMT+7

Công an phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, phát đi thông báo khẩn cấp về việc 2 người nước ngoài liên quan vụ giết người tại TP.HCM vừa đón taxi đến địa phương này lẩn trốn.

Chiều 22.5, Công an phường Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) phát đi thông báo khẩn cấp về việc truy tìm 2 người nước ngoài liên quan đến một vụ án giết người vừa xảy ra trên địa bàn TP.HCM.

Công an thông báo khẩn 2 nghi phạm giết người tại TP.HCM đến Tây Ninh lẩn trốn- Ảnh 1.

Hai nghi phạm giết người tại TP.HCM rồi đi taxi đến phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh lẩn trốn

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin từ cơ quan công an, 2 đối tượng được xác định danh tính gồm Lang Kenny Trong Minh Do (36 tuổi, Việt kiều Úc) và White Justin John (39 tuổi, quốc tịch Úc).

Sau khi nghi ngờ gây án tại TP.HCM, cả 2 đã nhanh chóng đón xe taxi di chuyển về hướng tỉnh Tây Ninh. Lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã xuống xe tại khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng ở phường Trảng Bàng.

Công an phường Trảng Bàng nhấn mạnh, đây là 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm có liên quan đến vụ giết người

Để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm an toàn cho người dân, cơ quan công an đề nghị ai phát hiện hoặc có thông tin về 2 đối tượng trên cần lập tức báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để nhận được sự hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Bắt nghi phạm giết người tình rồi giả vờ nhảy cầu ở Tây Ninh

Sau khi giết người tình, Vũ Trọng Tuấn (41 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh) tạo hiện trường giả mình đã nhảy cầu tự tử nhằm qua mặt lực lượng chức năng, nhưng anh ta đã bị bắt.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
