Công an thông báo khẩn 2 nghi phạm giết người tại TP.HCM đến Tây Ninh lẩn trốn

Chiều 22.5, Công an phường Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) phát đi thông báo khẩn cấp về việc truy tìm 2 người nước ngoài liên quan đến một vụ án giết người vừa xảy ra trên địa bàn TP.HCM.

Hai nghi phạm giết người tại TP.HCM rồi đi taxi đến phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh lẩn trốn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin từ cơ quan công an, 2 đối tượng được xác định danh tính gồm Lang Kenny Trong Minh Do (36 tuổi, Việt kiều Úc) và White Justin John (39 tuổi, quốc tịch Úc).

Sau khi nghi ngờ gây án tại TP.HCM, cả 2 đã nhanh chóng đón xe taxi di chuyển về hướng tỉnh Tây Ninh. Lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã xuống xe tại khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng ở phường Trảng Bàng.

Công an phường Trảng Bàng nhấn mạnh, đây là 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm có liên quan đến vụ giết người.

Để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm an toàn cho người dân, cơ quan công an đề nghị ai phát hiện hoặc có thông tin về 2 đối tượng trên cần lập tức báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để nhận được sự hướng dẫn, xử lý kịp thời.