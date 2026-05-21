Bắt nghi phạm giết người tình rồi giả vờ nhảy cầu ở Tây Ninh

Bắc Bình
21/05/2026 08:59 GMT+7

Sau khi giết người tình, Vũ Trọng Tuấn (41 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh) tạo hiện trường giả mình đã nhảy cầu tự tử nhằm qua mặt lực lượng chức năng, nhưng anh ta đã bị bắt.

Sáng 21.5, tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ giết người tình xảy ra trên địa bàn phường Trảng Bàng. 

Nạn nhân là chị Đ.T.T.M (37 tuổi, ở xã Gò Dầu, Tây Ninh). Nghi phạm bị bắt giữ là Vũ Trọng Tuấn (41 tuổi, ở xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh).

Tây Ninh: Tạo hiện trường giả nhảy cầu tự tử sau khi giết người tình - Ảnh 1.

Nghi phạm Vũ Trọng Tuấn bị lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ

ẢNH: H.D

Theo thông tin ban đầu, Tuấn và chị M. chung sống với nhau như vợ chồng tại một phòng trọ trên địa bàn phường Trảng Bàng. Khoảng 14 giờ ngày 20.5, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, xô xát. Trong lúc xô xát, Tuấn dùng hung khí sắc nhọn đâm chị M. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tuấn khóa cửa phòng trọ, rời khỏi hiện trường.

Đến chiều cùng ngày, người dân ở phòng trọ kế bên thấy phòng của Tuấn và M. im ắng bất thường nên sinh nghi. Khi phá cửa vào kiểm tra, mọi người bàng hoàng phát hiện chị M. đã tử vong nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Trảng Bàng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp truy xét dấu vết hung thủ.

Theo lãnh đạo địa phương, sau khi trốn chạy theo hướng về xã Gò Dầu, nghi phạm Vũ Trọng Tuấn đã dựng hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Cụ thể, Tuấn bỏ lại xe máy trên cầu để tạo cảnh mình đã nhảy cầu tự tử, nhưng thực chất là anh ta bơi vào bờ và tiếp tục lẩn trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng lật tẩy việc dựng hiện trường giả này, đồng thời xác định chính xác hướng di chuyển của nghi phạm. 

Lực lượng chức năng đã tổ chức vây ráp và bắt giữ Tuấn khi y đang lẩn trốn.

Hiện vụ giết người tình nêu trên được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt nghi phạm giết người tình đang mang thai

Sau khi giết người tình đang mang thai, Hồ Bảo Khanh vẫn quay lại phòng trọ ngủ cùng thi thể, sau đó mua xăng và dầu hỏa tưới lên nạn nhân để che mùi hôi.

