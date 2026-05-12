Bắt nghi phạm giết người tình đang mang thai

Ngày 12.5, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Hồ Bảo Khanh (21 tuổi, ở xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 10.5, anh L.T.L (chủ nhà trọ G.P ở phường Hưng Phú) phát hiện tại phòng trọ số 6 có mùi lạ nên đã gọi điện thoại cho Khanh (là người thuê phòng) để yêu cầu mở cửa xử lý.

Tuy nhiên, đến khoảng 1 giờ ngày 11.5, anh L. vẫn không liên hệ được với Khanh nên đã nhờ những người thuê trọ xung quanh phá khóa để mở cửa kiểm tra. Khi mở được cửa phòng, mọi người bàng hoàng phát hiện một tử thi đang trong quá trình phân hủy nặng. Anh L. đã trình báo ngay sự việc đến cơ quan công an.

Nghi phạm Hồ Bảo Khanh bị Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ để điều tra về hành vi giết người ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Nhận định đây là vụ án giết người có tính chất nghiêm trọng, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết và triển khai đồng bộ các biện pháp truy xét nghi phạm. Qua điều tra, lực lượng công an xác định Khanh là nghi phạm trực tiếp gây án.

Tại cơ quan công an, Khanh bước đầu khai nhận trong quá trình chung sống như vợ chồng với chị L.T.Q.T (21 tuổi, ở xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ), giữa hai người thường xuyên phát sinh mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc và cuộc sống sinh hoạt.

Đến tối 1.5, hai người có xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau về việc chi tiêu tiền sinh hoạt hằng ngày và việc làm của Khanh. Trong lúc cãi nhau, chị T. đã có những lời nói xúc phạm đến cá nhân và gia đình Khanh, sau khi cãi nhau thì cả hai đi ngủ như bình thường.

Tuy nhiên, trong lúc chị T. đang ngủ, Khanh nhớ lại chuyện giữa Khanh và chị T. vừa mới cự cãi. Vì tức giận, Khanh đã ngồi dậy ra tay sát hại chị T. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị T. đang mang thai. Sau khi gây án, Khanh tiếp tục ở lại phòng trọ qua đêm, đến khoảng 7 giờ sáng 2.5 thì rời khỏi phòng trọ.

Từ ngày 2.5 đến ngày 5.5, Khanh đã lưu trú tại TP.HCM và một quán bi da thuộc xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ. Trong khoảng thời gian này, Khanh có về lại phòng trọ số 6, là nơi hiện trường xảy ra vụ án, để ở lại qua đêm.

Đến khoảng 18 giờ ngày 6.5, Khanh đón xe từ quán bi da về lại phòng trọ, trên đường có ghé mua dầu hỏa và xăng. Sau khi vào phòng, Khanh đã tưới dầu hỏa và xăng lên thi thể chị T. và vật dụng trong phòng rồi khóa cửa rời khỏi hiện trường. Sau đó, Khanh tiếp tục quay lại quán bi da để chơi và chạy xe chở khách như bình thường khi có người thuê.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11.5, khi Khanh đang đợi đón chở khách tại khu dân cư Hồng Loan (phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ) thì bị lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện và bắt giữ.

Hiện vụ giết người tình đang mang thai được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.