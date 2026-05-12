Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt nghi phạm giết người tình đang mang thai

Thanh Duy
Thanh Duy
12/05/2026 13:40 GMT+7

Sau khi giết người tình đang mang thai, Hồ Bảo Khanh vẫn quay lại phòng trọ ngủ cùng thi thể, sau đó mua xăng và dầu hỏa tưới lên nạn nhân để che mùi hôi.

Ngày 12.5, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Hồ Bảo Khanh (21 tuổi, ở xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 10.5, anh L.T.L (chủ nhà trọ G.P ở phường Hưng Phú) phát hiện tại phòng trọ số 6 có mùi lạ nên đã gọi điện thoại cho Khanh (là người thuê phòng) để yêu cầu mở cửa xử lý.

Tuy nhiên, đến khoảng 1 giờ ngày 11.5, anh L. vẫn không liên hệ được với Khanh nên đã nhờ những người thuê trọ xung quanh phá khóa để mở cửa kiểm tra. Khi mở được cửa phòng, mọi người bàng hoàng phát hiện một tử thi đang trong quá trình phân hủy nặng. Anh L. đã trình báo ngay sự việc đến cơ quan công an.

Bắt nghi phạm giết người tình đang mang thai- Ảnh 1.

Nghi phạm Hồ Bảo Khanh bị Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ để điều tra về hành vi giết người

ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Nhận định đây là vụ án giết người có tính chất nghiêm trọng, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết và triển khai đồng bộ các biện pháp truy xét nghi phạm. Qua điều tra, lực lượng công an xác định Khanh là nghi phạm trực tiếp gây án. 

Tại cơ quan công an, Khanh bước đầu khai nhận trong quá trình chung sống như vợ chồng với chị L.T.Q.T (21 tuổi, ở xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ), giữa hai người thường xuyên phát sinh mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc và cuộc sống sinh hoạt.

Đến tối 1.5, hai người có xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau về việc chi tiêu tiền sinh hoạt hằng ngày và việc làm của Khanh. Trong lúc cãi nhau, chị T. đã có những lời nói xúc phạm đến cá nhân và gia đình Khanh, sau khi cãi nhau thì cả hai đi ngủ như bình thường.

Tuy nhiên, trong lúc chị T. đang ngủ, Khanh nhớ lại chuyện giữa Khanh và chị T. vừa mới cự cãi. Vì tức giận, Khanh đã ngồi dậy ra tay sát hại chị T. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị T. đang mang thai. Sau khi gây án, Khanh tiếp tục ở lại phòng trọ qua đêm, đến khoảng 7 giờ sáng 2.5 thì rời khỏi phòng trọ.

Từ ngày 2.5 đến ngày 5.5, Khanh đã lưu trú tại TP.HCM và một quán bi da thuộc xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ. Trong khoảng thời gian này, Khanh có về lại phòng trọ số 6, là nơi hiện trường xảy ra vụ án, để ở lại qua đêm.

Đến khoảng 18 giờ ngày 6.5, Khanh đón xe từ quán bi da về lại phòng trọ, trên đường có ghé mua dầu hỏa và xăng. Sau khi vào phòng, Khanh đã tưới dầu hỏa và xăng lên thi thể chị T. và vật dụng trong phòng rồi khóa cửa rời khỏi hiện trường. Sau đó, Khanh tiếp tục quay lại quán bi da để chơi và chạy xe chở khách như bình thường khi có người thuê.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11.5, khi Khanh đang đợi đón chở khách tại khu dân cư Hồng Loan (phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ) thì bị lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện và bắt giữ.

Hiện vụ giết người tình đang mang thai được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Tử hình bị cáo phạm 3 tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản

Tử hình bị cáo phạm 3 tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên án tử hình bị cáo Huỳnh Trung Quân (48 tuổi) về các tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.

Khám phá thêm chủ đề

Giết người tử thi cần thơ giết người tình đang mang thai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận