Những tiết lộ đáng sợ từ cuộc khám nghiệm tử thi của Michael Jackson

Những chi tiết gây rúng động từ cuộc khám nghiệm tử thi Michael Jackson đã phơi bày tình trạng cơ thể thực sự của nam ca sĩ sau khi ông được phát hiện qua đời tại dinh thự ở Los Angeles (Mỹ). Các bác sĩ đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, từ hình xăm trên da đầu nhằm che giấu việc đội tóc giả cho đến những mảng tóc tơ còn sót lại trên vùng da đầu bị tổn thương, Mirror đưa tin ngày 5.2.

Sức khỏe cạn kiệt phía sau hào quang 'ông hoàng nhạc pop'

Michael Jackson vốn là người vô cùng kín tiếng về sức khỏe và từng từ chối để bác sĩ thăm khám một số bộ phận trên cơ thể. Tuy nhiên, sau khi ông qua đời vào tháng 6.2009, toàn bộ lịch sử phẫu thuật thẩm mỹ và những vấn đề y tế âm thầm kéo dài nhiều năm đã được phơi bày.

Ngôi sao nổi tiếng qua đời ở tuổi 51 tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ) do sử dụng quá liều thuốc gây mê propofol. Cái chết của ông sau đó được xác định là một vụ ngộ sát và bác sĩ riêng Conrad Murray đã bị kết án vì bất cẩn. Cuộc khám nghiệm tử thi được tiến hành sau đó đã làm rõ hàng loạt ca phẫu thuật thẩm mỹ cũng như các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng mà Michael Jackson phải đối mặt.

Cuộc khám nghiệm tử thi đã hé lộ nhiều bí mật gây ám ảnh về sức khỏe Michael Jackson Ảnh: AFP

Sau nhiều năm chịu ảnh hưởng bởi phẫu thuật, thuốc kê đơn và cuộc chiến được cho là với chứng chán ăn, Michael Jackson qua đời với cân nặng chỉ khoảng 39 kg, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình của nam giới Mỹ. Dạ dày của ông hầu như không có thức ăn, chỉ còn lại các viên thuốc chưa tan hết. Nhiều nguồn tin cho biết trong thời gian dài, ông chỉ ăn một bữa rất nhỏ mỗi ngày.

Báo cáo độc chất học cho thấy sự kết hợp giữa propofol và nhóm thuốc an thần benzodiazepine đã dẫn đến cơn ngừng tim gây tử vong. Trên cơ thể Michael Jackson xuất hiện nhiều vết kim tiêm ở cánh tay, hông, đùi và vai, được cho là dấu vết của việc tiêm thuốc để đối phó với chứng mất ngủ kinh niên và những cơn đau kéo dài.

Các bác sĩ cũng ghi nhận nhiều vết sẹo phẫu thuật quanh tai, hai bên cánh mũi, cổ, tay và cổ tay, cho thấy số lượng lớn các ca can thiệp thẩm mỹ mà ông từng trải qua. Ngoài ra, Michael Jackson còn được phát hiện đã xăm môi màu hồng, xăm lông mày và xăm phần trước da đầu màu đen để tạo cảm giác liền mạch với đường chân tóc.

Đáng chú ý, mái tóc xoăn dài chấm vai quen thuộc của ông thực chất là một bộ tóc giả được gắn cố định. Bên dưới, da đầu của Michael Jackson gần như trọc hoàn toàn, chỉ còn lại những mảng tóc tơ lưa thưa trên vùng da đầy sẹo. Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng khi qua đời, ông gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, rụng tóc nghiêm trọng và sống chủ yếu dựa vào thuốc.

Michael Jackson được cho là bắt đầu đội tóc giả sau tai nạn năm 1984, khi tóc ông bốc cháy trong quá trình quay quảng cáo cho Pepsi, khiến ông bị bỏng nặng ở da đầu và mặt. Vụ việc được nhiều người cho là khởi nguồn cho việc nam ca sĩ lệ thuộc vào thuốc giảm đau kê đơn. Anh trai ông - Tito Jackson, từng xác nhận rằng Michael Jackson bắt đầu sử dụng thuốc giảm đau sau tai nạn và dần hình thành chứng nghiện.

Tai nạn bỏng da đầu khi quay quảng cáo cho Pepsi năm 1984 được xem là bước ngoặt khiến Michael Jackson thay đổi ngoại hình Ảnh: Mirror

Cuộc khám nghiệm tử thi cũng xác nhận những đồn đoán kéo dài nhiều năm về sự thay đổi màu da của Michael Jackson. Nam ca sĩ từng khẳng định ông mắc bệnh bạch biến, một căn bệnh khiến da mất sắc tố từng vùng. Kết quả cho thấy cơ thể ông thực sự tồn tại xen kẽ các vùng da sáng và tối, đúng với biểu hiện của căn bệnh này.

Bên cạnh đó, các bác sĩ phát hiện nhiều vết bầm ở ngực và xương sườn bị nứt, được xác định là hậu quả do nỗ lực hồi sức tim phổi của nhân viên y tế trước khi Michael Jackson được tuyên bố qua đời.

Một chi tiết khác gây chú ý là tình trạng nghiêm trọng ở đôi bàn chân của Michael Jackson - bộ phận ông luôn từ chối cho bác sĩ thăm khám. Đôi chân gắn liền với những bước nhảy mang tính biểu tượng như Moonwalk được phát hiện bị biến dạng nặng, với nhiều vết chai đau đớn và nhiễm nấm nghiêm trọng.

Trong cuốn hồi ký xuất bản năm 2016, bác sĩ Conrad Murray từng mô tả tình trạng bàn chân của Michael Jackson và cho biết ông luôn mang tất vì xấu hổ. Theo lời kể, sau khi được điều trị, nam ca sĩ bất ngờ nhận ra mình có thể đi lại và nhảy múa mà không còn đau đớn. Bác sĩ này cũng nhận định việc đôi chân, thứ quan trọng bậc nhất với Michael Jackson, rơi vào tình trạng tồi tệ là dấu hiệu cho thấy ông đã bỏ bê sức khỏe trong thời gian dài và không nhận được sự chăm sóc đúng mức từ những người xung quanh.