Con trai Michael Jackson hiếm hoi lộ diện giữa lúc gia đình tranh chấp tài sản

Daily Mail đưa tin, trong lần xuất hiện vào ngày 12.1, Blanket Jackson, còn được biết đến với tên Bigi (24 tuổi) diện áo phông đen in hình nhân vật Darth Vader, quần shorts trắng và giày thể thao đen. Anh để mái tóc đen dài ngang vai, rẽ ngôi giữa, khá giản dị trong buổi ra ngoài ban ngày.

Người bạn gái đi cùng Bigi mặc trang phục đen toàn bộ, gồm tank top, quần legging và kính râm. Cô để tóc đen xõa tự nhiên. Danh tính của người này chưa được công bố, bởi Bigi vốn kín tiếng về đời sống cá nhân. Trước đó, anh trai của Bigi là Prince Jackson (29 tuổi), đã thông báo đính hôn với Molly Schirmang vào năm 2025.

Bigi Jackson xuất hiện cùng bạn gái hôm 12.1 giữa ồn ào pháp lý gia đình Ảnh: Backgrid

Tranh chấp giữa gia đình Michael Jackson và ban quản lý di sản

Sự xuất hiện của Bigi diễn ra không lâu sau khi truyền thông đưa tin chị gái anh - Paris Jackson (28 tuổi), đã nộp đơn kiện pháp lý tại Los Angeles (Mỹ) nhằm phản đối những người quản lý di sản của cha mình, trong bối cảnh tranh chấp kéo dài về việc điều hành tài chính.

Theo hồ sơ pháp lý do Paris Jackson đệ trình lên Tòa Thượng thẩm Los Angeles (Mỹ) vào cuối năm 2025, cô cáo buộc hai người đồng quản lý di sản là John Branca và John McClain đã thu về những khoản tiền khổng lồ từ khối tài sản của huyền thoại nhạc pop quá cố. Paris Jackson cho rằng những người quản lý này đã không đầu tư hiệu quả những khoản tiền lớn, làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của các bên thụ hưởng.

Luật sư đại diện cho Paris Jackson nêu rõ, cô lo ngại rằng di sản của Michael Jackson đã trở thành công cụ để ông John Branca trục lợi và đánh bóng tên tuổi cá nhân, thay vì tập trung phục vụ lợi ích tốt nhất cho những người thừa kế và gìn giữ di sản nghệ thuật của "ông hoàng nhạc pop".

Hồ sơ cũng cho biết đơn kiện được nộp sau khi Paris Jackson không thành công trong nỗ lực trước đó nhằm kiểm toán hoạt động quản lý tài chính của ban điều hành di sản. Trong đơn mới nhất, cô chỉ ra rằng các nhà đồng quản lý dường như đã không có động thái đáng kể nào để đầu tư số tiền mặt lên tới 464 triệu USD mà di sản đang nắm giữ, khiến nguồn tiền này không mang lại giá trị gia tăng.

Paris Jackson đệ đơn pháp lý, đặt nghi vấn về cách điều hành tài chính không minh bạch của ban quản lý di sản Michael Jackson Ảnh: Instagram parisjackson

Ngoài ra, Paris Jackson bày tỏ sự bất bình trước việc chi trả chi phí pháp lý. Theo tài liệu, riêng trong năm 2021, 10 hãng luật đã nhận tổng cộng hơn 4,5 triệu USD từ di sản, con số cao hơn khoản tiền mà bất kỳ cá nhân thụ hưởng nào nhận được trong năm đó. Tính từ năm 2009 đến 2021, các nhà quản lý di sản đã nhận tổng cộng 148 triệu USD tiền thù lao.

Bigi từng là tâm điểm chú ý của dư luận vào năm 2002, khi Michael Jackson gây tranh cãi vì bế con trai mình ra ngoài ban công tầng 4 tại Berlin (Đức). Vụ việc khi đó đã khiến nam ca sĩ hứng chịu nhiều chỉ trích liên quan đến vấn đề an toàn.

Michael Jackson qua đời ngày 25.6.2009 ở tuổi 51, sau khi bị ngừng tim tại dinh thự ở Los Angeles (Mỹ). Đến tháng 2.2010, giới chức kết luận nguyên nhân tử vong là do ngộ độc cấp tính propofol, một loại thuốc gây mê mạnh được tiêm tĩnh mạch. Bác sĩ riêng của ông - Conrad Murray, thừa nhận đã sử dụng loại thuốc này theo yêu cầu của ca sĩ, người từng gọi propofol là "sữa" và cho biết ông cần nó để ngủ.

Những bất đồng nội bộ làm dấy lên lo ngại về việc bảo tồn di sản nghệ thuật của Michael Jackson Ảnh: WireImage

Cái chết của Michael Jackson đã tạo nên làn sóng tưởng niệm toàn cầu. Ngày 7.7.2009, lễ tưởng niệm được tổ chức tại nhà thi đấu Staples Center, nay là Crypto.com Arena, với sự tham dự của gia đình và 3 người con của ông. Tại buổi lễ đầy xúc động, Paris Jackson khi đó mới 11 tuổi đã nói: "Từ khi con được sinh ra, cha luôn là người cha tuyệt vời nhất mà bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Con chỉ muốn nói rằng con yêu cha rất nhiều".