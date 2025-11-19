Con gái Michael Jackson tố người quản lý tài sản của cha lạm quyền, nhận lương 'khủng'

Theo People, trong đơn gửi tòa án Los Angeles, Mỹ ngày 18.11, Paris Jackson - con gái Michael Jackson cho rằng hai đồng quản lý di sản - John Branca và John McClain đang giữ lại hơn 464 triệu USD tiền mặt nhưng đầu tư kém hiệu quả, dẫn đến lợi nhuận gần như bằng 0. Cô ước tính nếu được quản lý khôn ngoan hơn, số tiền này có thể sinh ra khoảng 41 triệu USD lợi nhuận tiềm năng.

Con gái Michael Jackson bức xúc

Điều khiến nữ ca sĩ bức xúc là chỉ trong năm 2021, Branca và McClain nhận hơn 10 triệu USD tiền lương, con số này cao gấp đôi phần cô và các anh em nhận được từ việc chia di sản. Tính đến cuối năm 2021, tổng thu nhập họ nhận từ vai trò quản lý di sản được ước tính lên đến 148,2 triệu USD.

Paris Jackson tố cáo ban quản lý di sản của Michael Jackson lạm quyền và nhận thù lao quá mức Ảnh: AFP

Hơn nữa, Paris Jackson cáo buộc đội ngũ quản lý di sản đang biến di sản của cha cô thành “quỹ đầu tư giải trí tư nhân”. Một trong những khoản đầu tư gây tranh cãi là bộ phim tiểu sử Michael, trong đó Branca tham gia vai trò nhà sản xuất. Paris cho rằng đây là quyết định rủi ro, vì nó thiên về lợi ích của người điều hành hơn là phục vụ mục tiêu bảo tồn di sản của Michael Jackson.

Trong hồ sơ, con gái của “ông hoàng nhạc pop” còn khẳng định đội ngũ quản lý trì hoãn công bố sổ sách tài chính cho giai đoạn 2022 - 2025, khiến cô và các người thừa hưởng khác khó kiểm soát tình hình kinh doanh, chi phí di sản. Cô nghi ngờ việc kéo dài thời gian này để họ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát, đầu tư vào những dự án cá nhân hơn là vì lợi ích của người thừa kế.

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận cho biết phía đội ngũ quản lý di sản bác bỏ các cáo buộc và cho rằng đây là một nỗ lực nhằm điều hướng dư luận của Paris Jackson sau khi cô thua kiện trước đó và phải trả phí luật sư. Theo ban quản lý di sản, họ đã nỗ lực biến khối tài sản nợ hơn 500 triệu USD của chủ nhân bản hit Thriller sau khi qua đời thành một “thế lực mạnh trong ngành âm nhạc”.

Dù đang trong căng thẳng pháp lý, Paris Jackson không phải người hoàn toàn bị bỏ rơi lợi ích. Trước đó, cô đã nhận khoảng 65 triệu USD từ di sản cha để lại. Tuy nhiên, mục đích của nữ người mẫu lần này không phải để tranh giành phần tiền riêng, mà là đòi hỏi sự minh bạch cao hơn. Cô kêu gọi tòa án buộc ban quản lý phải công khai toàn bộ hoạt động tài chính, chi tiêu và đầu tư của di sản.