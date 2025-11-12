Con gái Michael Jackson bị hỏng mũi do lạm dụng ma túy

Trong đoạn video trên TikTok, con gái Michael Jackson - Paris Jackson (27 tuổi) thừa nhận đã bị thủng vách ngăn mũi: "Tôi nhận ra rằng mình chưa từng chia sẻ điều này. Đôi khi mọi người có thể nghe thấy tiếng huýt gió khi tôi thở bằng mũi, đó là vì tôi đã bị thủng vách ngăn mũi".

Sống chung với di chứng từ việc nghiện ngập

Paris Jackson trong đoạn video chia sẻ về hậu quả lạm dụng ma túy khiến vách ngăn mũi bị thủng Ảnh: Tiktok parisjacksonbrasil

Paris Jackson sau đó dùng đèn pin điện thoại soi lên mũi để minh chứng, cho thấy một lỗ thủng thông giữa hai bên lỗ mũi hiện rõ. Con gái Michael Jackson nói thêm rằng âm thanh này đã xuất hiện trong một số video trước đó của cô.

Theo trung tâm y tế Cleveland Clinic ở Mỹ, thủng vách ngăn mũi là tình trạng xuất hiện một lỗ trên phần mô ngăn cách hai lỗ mũi. Khu vực này được cấu tạo bởi xương, sụn và mô mềm, nhưng có thể bị tổn thương nghiêm trọng khi hít phải cocain hoặc các loại ma túy khác. Ngoài ra, bệnh cũng có thể do lạm dụng thuốc xịt mũi chứa steroid, chấn thương, nhiễm trùng, tiếp xúc hóa chất công nghiệp hoặc bệnh tự miễn.

Người mắc chứng này thường cần dùng kháng sinh để ngăn nhiễm trùng, hoặc được bác sĩ gắn miếng đệm nhân tạo vào hốc mũi. Một số trường hợp nặng có thể phải phẫu thuật. Tuy nhiên, đa phần bệnh nhân phải chung sống lâu dài với tình trạng này.

Con gái của "ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson chiếu đèn điện thoại vào mũi để cho người xem thấy rõ lỗ thủng Ảnh: Tiktok parisjacksonbrasil

Paris Jackson chia sẻ cô đã bị thủng vách ngăn khoảng 7 năm, kể từ năm 20 tuổi và thừa nhận "nguyên nhân đúng như mọi người nghĩ". Cuối video, cô gửi lời cảnh báo: "Đừng dùng ma túy nữa, các bạn trẻ".

Tuy nhiên, cô cũng nói thêm: "Hoặc có thể dùng, vì ai cũng phải trải qua những bài học riêng của cuộc đời. Tôi không thể nói ai nên hay không nên làm gì. Nhưng tôi không khuyến khích, vì nó đã hủy hoại cuộc đời tôi".

Con gái Michael Jackson từng công khai quá khứ nghiện ngập

Paris Jackson từng công khai quá khứ nghiện ngập và tiết lộ đã 5 năm cai hoàn toàn ma túy và rượu. Cô chia sẻ từng có thời gian nghiện heroin, nhiều lần tự làm tổn thương bản thân và từng cố gắng tự tử.

Trong bài đăng kỷ niệm 5 năm từ bỏ chất kích thích, cô viết: "Tôi là một người nghiện rượu và heroin. Hôm nay đánh dấu 5 năm tôi từ bỏ ma túy và rượu. Từ biết ơn không đủ để diễn tả cảm xúc này. Nhờ tỉnh táo, tôi mới được mỉm cười, được làm nhạc, được cảm nhận niềm vui, được yêu thương, được buồn, được tin tưởng và được sống trọn vẹn".

Paris Jackson đang tận hưởng cuộc sống và niềm vui bên cạnh thú cưng và âm nhạc sau thời gian dài chống chọi với ma túy Ảnh: WireImage

Paris Jackson từng tiết lộ với Rolling Stone năm 2017 rằng cô có nhiều hình xăm che vết sẹo do sử dụng ma túy và tự hại bản thân. Cô nói mình từng trải qua trầm cảm nặng và hoàn toàn mất kiểm soát trong tuổi thiếu niên, cho đến khi được gửi đến một trường trị liệu ở bang Utah (Mỹ) - nơi cô gọi là bước ngoặt lớn của cuộc đời.

Nữ ca sĩ cho biết cô chưa quyết định phẫu thuật chỉnh sửa vách ngăn vì lo ngại thuốc giảm đau hậu phẫu có thể khiến cô tái nghiện. "Sau phẫu thuật như vậy luôn phải dùng thuốc, mà tôi không muốn vướng vào nó lần nữa", cô nói.

Paris Jackson từng bác bỏ tin đồn quay lại trại cai nghiện vào năm 2018 sau vụ nữ diễn viên Demi Lovato sốc thuốc, khẳng định mình đã có đủ trải nghiệm mất mát để biết đâu là giới hạn.

Năm 2019, cô cũng phủ nhận thông tin điều trị tâm lý, cho biết mình chỉ tạm ngưng công việc và mạng xã hội để nghỉ ngơi, nhấn mạnh "tôi khỏe mạnh, hạnh phúc và cảm thấy tốt hơn bao giờ hết".

Trong video ghi lại hành trình cai nghiện, Paris Jackson cho thấy sự thay đổi rõ rệt: từ một cô gái tiệc tùng, uống rượu, đến hình ảnh khỏe mạnh, ca hát trên sân khấu, leo núi, dạo chơi cùng bạn bè và thú cưng.