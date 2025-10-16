Con gái hưởng hơn 1.700 tỉ đồng từ di sản của Michael Jackson

Paris Jackson hưởng lợi không nhỏ từ khối tài sản của Michael Jackson ẢNH: AFP

Trang tin kể trên cho hay con số khổng lồ này được tiết lộ trong hồ sơ tòa án vào ngày 9.10 từ ban quản lý di sản của Michael Jackson. Cụ thể, tài liệu pháp lý do ban quản lý di sản của "ông hoàng nhạc pop" đệ trình nêu rõ rằng Paris Jackson đã nhận được khoản lợi ích khoảng 65 triệu USD từ di sản của cha. Thông tin này được nêu trong hồ sơ tòa án nhằm phản bác vụ kiện của Paris, trong đó cô cáo buộc họ thiếu minh bạch và chi trả sai quy định.

Trái lại, họ khẳng định Paris Jackson là một trong những người hưởng lợi nhiều nhất từ di sản của Michael Jackson. "Ít ai được hưởng lợi nhiều hơn từ các quyết định kinh doanh của đội ngũ thừa hành di chúc so với chính nguyên đơn (tức Paris Jackson), người đã nhận được khoảng 65 triệu USD từ di sản. Cô ấy sẽ không bao giờ nhận được số tiền đó nếu ban thi hành di chúc làm theo cách quản lý thông thường đối với một di sản như thế này vào tháng 7.2009", hồ sơ nêu rõ. Phía này cũng cho biết họ đã biến một điền trang từng chìm trong nợ nần thành một thương hiệu toàn cầu đắt giá.

Căng thẳng giữa con gái Michael Jackson và đội ngũ quản lý di sản

Paris Jackson sinh năm 1998, là con gái duy nhất của Michael Jackson, đang hoạt động với vai trò người mẫu, ca sĩ, diễn viên. Cô đang đối đầu căng thẳng với ban quản lý di sản của người cha quá cố ẢNH: AFP

Trước đó, vào tháng 6 năm nay, Paris Jackson đã đệ đơn khiếu nại, phản đối việc ban quản lý di sản của cha cô chi 625.000 USD (hơn 16 tỉ đồng) cho ba hãng luật dưới danh nghĩa "quà tặng" và "tiền thưởng". Nghệ sĩ 27 tuổi cho rằng đó là khoản chi không rõ ràng và vi phạm các điều lệ. Mới đây, ban quản lý di sản của Michael Jackson phản bác rằng cáo buộc của con gái "ông hoàng nhạc pop" là sai sự thật, khẳng định các khoản thưởng này là hợp lý và vẫn chịu sự phê duyệt của tòa án.

Họ cũng nhấn mạnh các luật sư đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp di sản của giọng ca huyền thoại thu về hơn 287 triệu USD từ một khoản đầu tư, góp phần đưa tổng lợi nhuận của di sản lên hơn 3 tỉ USD. Chính vì thế, khoản thưởng kể trên là rất nhỏ so với lợi ích thu lại. Phía này cũng khẳng định các khoản thanh toán đều phù hợp với quy định và tiền lệ trong nhiều năm qua. Trong khi đó, luật sư của Paris chưa đưa ra bình luận về vấn đề kể trên.

Paris Jackson bên cạnh anh trai Price Jackson ẢNH: AFP

Cốt lõi của tranh chấp này là lệnh tòa án vào năm 2010 cho phép ban quản lý di sản của Michael Jackson thanh toán phí luật sư mà không cần xin phép trước tòa. Về sau, Paris Jackson muốn hủy bỏ lệnh này nhưng ban quản lý cho rằng cô đang tấn công sai cách. Phía này khẳng định người đẹp 9X có quyền chất vấn các quyết định của họ nhưng phải thực hiện đúng quy trình pháp lý. Trong khi căng thẳng tiếp diễn, điều không thể phủ nhận là Paris Jackson đã hưởng lợi không nhỏ từ di sản của người cha quá cố và chính sự điều hành của ban quản lý kể trên đã góp phần tạo nên khối tài sản khổng lồ đó.

People cho biết, theo hồ sơ tòa án được công bố vào tháng 6.2024, thời điểm Michael Jackson qua đời năm 2009, siêu sao nhạc pop này đã nợ hơn 500 triệu USD. Khi nam ca sĩ ra đi, trách nhiệm trả nợ được chuyển sang cho di sản của ông và Paris Jackson cùng anh trai Prince, em trai Bigi được chỉ định là những người thụ hưởng.

Vụ kiện vẫn tiếp diễn với phiên tòa mới nhất được ấn định diễn ra ngày 16.10 (giờ địa phương).