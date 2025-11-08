Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sau 16 năm qua đời, Michael Jackson vẫn kiếm được trăm triệu USD mỗi năm

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
08/11/2025 18:21 GMT+7

'Ông hoàng nhạc pop' Michael Jackson tiếp tục dẫn đầu danh sách những nghệ sĩ đã qua đời có thu nhập cao nhất do Forbes công bố, với 105 triệu USD trong năm qua.

Kể từ khi qua đời vào năm 2009, giá trị di sản của Michael Jackson không những không suy giảm mà còn tăng trưởng liên tục. Tổng thu nhập tích lũy từ các hoạt động liên quan đến Michael Jackson được ước tính đã đạt khoảng 3,5 tỉ USD, cho thấy sức ảnh hưởng thương mại bền vững của ông trong ngành giải trí toàn cầu.

Biểu tượng văn hóa toàn cầu vượt qua giới hạn thời gian

Theo Forbes, phần lớn thu nhập 105 triệu USD trong năm vừa qua đến từ thương vụ giữa đội ngũ quản lý di sản Michael Jackson và Sony Music. Năm 2024, Sony đã mua lại 50% danh mục bản ghi âm gốc và danh mục xuất bản âm nhạc của cố nghệ sĩ với giá khoảng 600 triệu USD, đồng thời tái cấu trúc tỷ lệ bản quyền để gia tăng lợi nhuận từ hoạt động phát trực tuyến toàn cầu.

Sau 16 năm qua đời, Michael Jackson vẫn kiếm được hàng trăm triệu USD mỗi năm - Ảnh 1.

Hình ảnh huyền thoại nhạc pop trong giai đoạn hoàng kim của sự nghiệp

Ảnh: Sohu

Thỏa thuận này từng gây tranh luận trong gia đình Jackson. Mẹ ông - bà Katherine Jackson, bày tỏ sự không đồng tình vì cho rằng việc bán một phần bản quyền đi ngược lại mong muốn của con trai. Tuy nhiên, thương vụ vẫn được tiến hành và mang lại nguồn thu đáng kể cho quỹ di sản.

Không giống nhiều nghệ sĩ khác, doanh thu từ các hoạt động biểu diễn liên quan đến Michael Jackson vẫn duy trì ở mức cao sau khi ông qua đời.

Bộ phim This Is It, kể về những buổi diễn tập cuối cùng của ông, đạt doanh thu phòng vé toàn cầu 267 triệu USD. Chương trình Michael Jackson: The Immortal World Tour của Cirque du Soleil thu về khoảng 160 triệu USD và từng là tour diễn có doanh thu cao nhất thế giới năm 2012.

Show diễn Michael Jackson ONE tại Las Vegas (Mỹ) đã biểu diễn hơn 5.000 buổi tại khách sạn Mandalay Bay và dự kiến kéo dài đến năm 2030. Nhạc kịch Broadway MJ: The Musical công diễn từ năm 2022, đạt gần 300 triệu USD doanh thu toàn cầu.

Tính đến năm 2025, dự kiến có ít nhất 5 tác phẩm giải trí liên quan đến Michael Jackson được phát hành đồng thời trên thế giới.

Trong khi những tên tuổi lớn khác như Prince, John Lennon hay Bob Marley có tổng thu nhập trước thuế đạt 541 triệu USD trong năm qua, riêng Michael Jackson chiếm một phần năm trong số đó. Một luật sư chuyên về di sản nhận xét: "Ở lĩnh vực thu nhập của nghệ sĩ đã qua đời, đứng đầu là Michael Jackson, sau đó là một khoảng cách rất rộng rồi mới đến những người còn lại".

Sau 16 năm qua đời, Michael Jackson vẫn kiếm được hàng trăm triệu USD mỗi năm - Ảnh 2.

Dù đã qua đời nhiều năm nhưng tên tuổi Michael Jackson vẫn có sức ảnh hưởng lớn, mang lại nguồn thu cả trăm triệu USD mỗi năm

Ảnh: Sohu

Trường hợp của Michael Jackson cho thấy ông không chỉ là ca sĩ, mà đã trở thành một biểu tượng văn hóa toàn cầu. Di sản của ông được vận hành như một thương hiệu lớn, kết hợp giữa giao dịch bản quyền, cấp phép thương mại và các hoạt động biểu diễn.

Câu chuyện của Michael Jackson phản ánh một thực tế: những huyền thoại âm nhạc thực sự có thể tiếp tục tạo sức ảnh hưởng mạnh mẽ ngay cả sau khi họ qua đời. Di sản nghệ thuật của ông vẫn đang sinh lợi và được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng trong nhiều năm tới.

