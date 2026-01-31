Phim về Michael Jackson sẽ trở thành 'bom tấn' phòng vé năm nay?

Dự án điện ảnh ‘Michael’ chiếu sớm

Bộ phim Michael do Antoine Fuqua, đạo diễn của Training Day và The Equalizer chỉ đạo, dựa trên kịch bản của biên kịch ba lần được đề cử Oscar John Logan, và sản xuất bởi Graham King. Ngôi sao chính là Jaafar Jackson, cháu trai của Michael Jackson, lần đầu tiên đóng vai điện ảnh trong vai huyền thoại - người chú của mình cùng các diễn viên Miles Teller, Colman Domingo, Nia Long, Laura Harrier và Juliano Krue Valdi - tất cả đều là những tên tuổi được đánh giá cao trong làng điện ảnh quốc tế hiện nay.

Bộ phim tái hiện hành trình của Michael Jackson từ vị trí giọng ca chính nhóm Jackson Five đến mục tiêu trở thành ngôi sao giải trí toàn cầu, tập trung vào quá trình phát triển nghệ thuật và khát vọng sáng tạo bên ngoài lĩnh vực âm nhạc thuần túy ẢNH: LIONSGATE

Trailer chính thức của phim, phát hành vào tháng 11.2025 gây sốt mạng xã hội. Theo thống kê của Lionsgate và Wave Matrix, trailer đạt 116,2 triệu lượt xem chỉ trong 24 giờ đầu tiên, trở thành "trailer có lượt xem 24 giờ lớn nhất trong lịch sử hãng Lionsgate" và cao nhất trong dòng phim tiểu sử âm nhạc từ trước đến nay.

Michael Jackson (1958 - 2009) là nghệ sĩ giải trí có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất thế giới, người đã thay đổi hoàn toàn diện mạo âm nhạc phổ thông thập niên 1980 và phá vỡ rào cản sắc tộc trên sóng MTV. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 5 tuổi với tư cách giọng ca chính của nhóm Jackson Five, ông sớm được giới chuyên môn ca ngợi là một "thần đồng" âm nhạc. Sự nghiệp solo của ông chạm đến đỉnh cao khi kết hợp với nhà sản xuất Quincy Jones, tạo nên siêu phẩm Thriller (1982) - album bán chạy nhất mọi thời đại ghi nhận hơn 65 triệu bản trên toàn cầu và làm thay đổi cách thức sản xuất nhạc, video và biểu diễn sân khấu. Không chỉ sở hữu giọng hát đặc trưng, "ông hoàng nhạc pop" còn tạo nên cuộc cách mạng về vũ đạo với điệu nhảy "moonwalk" thương hiệu và những video âm nhạc mang tính điện ảnh cao. Xuyên suốt sự nghiệp, ông đã giành được 13 giải Grammy và xác lập nhiều kỷ lục Guinness về mặt thương mại.

Bên cạnh những đóng góp nghệ thuật rực rỡ, đời tư của "ông hoàng nhạc pop" cũng trải qua nhiều sóng gió, với những sự việc gây tranh cãi và thử thách cá nhân. Tuy vậy, vai trò của ông trong việc định hình âm nhạc thế giới giai đoạn cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 là điều không thể phủ nhận.

Những con số này không chỉ phản ánh sức hút của các huyền thoại âm nhạc mà còn cho thấy tiềm năng thương mại của Michael khi ra mắt - nhất là khi phim đã lập kỷ lục trailer trước cả khi chính thức công chiếu ẢNH: LIONSGATE

Phim tiểu sử âm nhạc và hiệu quả phòng vé

Trong hơn một thập niên trở lại đây, phim tiểu sử âm nhạc nổi lên như một dòng phim vừa có giá trị thương mại, vừa dễ tạo hiệu ứng truyền thông toàn cầu. Dẫn đầu là Bohemian Rhapsody (2018) - câu chuyện về ban nhạc Queen và Freddie Mercury - với doanh thu hơn 910 triệu USD, hiện vẫn là phim tiểu sử âm nhạc ăn khách nhất mọi thời đại, theo thống kê của Guinness World Records và Box Office Mojo.

Tiếp đó, Elvis (2022) của đạo diễn Baz Luhrmann - tái hiện cuộc đời "ông hoàng rock & roll" Elvis Presley - đạt gần 290 triệu USD doanh thu toàn cầu. Straight Outta Compton (2015), kể về nhóm rap N.W.A, vượt mốc 200 triệu USD, trở thành một trong số ít phim tiểu sử về hip hop đạt thành công thương mại lớn. Rocketman (2019) - tiểu sử Elton John - thu gần 195 triệu USD, trong khi Walk the Line (2005), xoay quanh huyền thoại nhạc đồng quê Johnny Cash, cũng đạt hơn 186 triệu USD.

Gần đây nhất, Bob Marley: One Love (2024) tiếp tục chứng minh sức hút của dòng phim này khi cán mốc hơn 180 triệu USD toàn cầu. Những con số trên cho thấy phim tiểu sử âm nhạc, khi khai thác đúng nhân vật và có chiến lược tiếp cận phù hợp, hoàn toàn có thể trở thành "bom tấn" phòng vé.

Với chiến lược công chiếu sớm tại Berlin và triển khai chuỗi sự kiện toàn cầu, Michael đặt trong quỹ đạo của dòng phim tiểu sử âm nhạc đang chứng minh hiệu quả thương mại rõ rệt tại phòng vé quốc tế. Sự kết hợp giữa di sản của Michael Jackson, ê kíp sản xuất tên tuổi và tiền lệ thành công của các tác phẩm cùng thể loại khiến Michael trở thành một trong những dự án được theo dõi sát sao nhất của mùa phim 2026.