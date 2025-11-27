Danh ca Elton John lần đầu trải lòng về biến cố sức khỏe

Danh ca Elton John gây chú ý khi chia sẻ về biến cố sức khỏe nghiêm trọng khiến ông mất thị lực mắt phải và suy giảm tầm nhìn ở mắt trái suốt hơn một năm qua. Xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Variety, huyền thoại âm nhạc hiếm hoi thừa nhận đây là giai đoạn khó khăn nhất mà ông từng đối mặt.

Elton John mô tả giai đoạn mất một phần thị lực là thời kỳ khó khăn nhất trong đời Ảnh: REUTERS

Theo giọng ca Rocket Man, biến cố xảy ra vào mùa hè 2024 trong kỳ nghỉ tại Pháp, khi ông bị nhiễm trùng mắt dẫn đến mất hoàn toàn thị lực mắt bên phải chỉ trong thời gian ngắn. Ông chỉ có thể duy trì mọi hoạt động bằng mắt trái nhưng rồi bên mắt này cũng dần yếu đi, khiến nam nghệ sĩ rơi vào tình trạng gần như không nhìn thấy gì trong suốt 15 tháng.

“Khoảng thời gian qua thật sự là một thử thách đối với tôi vì tôi không thể nhìn thấy gì, không thể xem gì, không thể đọc gì cả”, ông kể.

Cuộc sống của Elton John khi gặp biến cố

Việc suy giảm thị lực khiến Elton John gặp không ít khó khăn trong việc chăm sóc và nuôi dạy các con. Ông không thể đọc sách hay hướng dẫn bài vở, thậm chí không nhìn thấy các con trai chơi bóng bầu dục hay bóng đá - những khoảnh khắc vốn gắn bó với ông. Danh ca thừa nhận: “Đó là quãng thời gian rất căng thẳng, vì tôi đã quen kiểm soát mọi việc. Thật đau khổ”. Dù vậy, ông vẫn giữ tinh thần lạc quan, trân trọng từng giây phút bên gia đình và tiếp tục gắn bó với âm nhạc.

Gia đình là điểm tựa quan trọng, giúp Elton John duy trì tinh thần lạc quan Ảnh: AFP

Dù gọi trải nghiệm này là tàn khốc, chủ nhân ca khúc Cold Heart vẫn giữ tinh thần vững vàng. Ông nhấn mạnh không để bản thân gục ngã, tin rằng khoa học sẽ mang lại hy vọng mới và cần kiên nhẫn để tiếp tục đấu tranh.

Trong khoảng thời gian ấy, âm nhạc là điểm tựa quan trọng giúp ông vượt qua những điều tiêu cực, tuyệt vọng. Dù mất thị lực một phần, nam danh ca vẫn cố gắng chơi piano và duy trì thói quen luyện tập, điều ông xem như “cứu cánh” trong giai đoạn khó khăn. Bên cạnh đó, sự đồng hành của người bạn đời David Furnish, hai con và bạn bè thân thiết cũng tiếp thêm sức mạnh cho ông. Paul McCartney, Mick Jagger, Pete Townshend và nhiều đồng nghiệp nổi tiếng thường xuyên gọi video, gửi thư động viên khiến ca sĩ kỳ cựu cảm kích, xúc động.

Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên sân khấu sau tour diễn chia tay năm 2023, giọng ca người Anh khẳng định biến cố sức khỏe không làm suy giảm tinh thần sáng tạo. Ông vẫn làm việc, vẫn gắn bó với âm nhạc và giữ hy vọng một ngày nào đó có thể nhìn rõ trở lại dù chỉ một phần. Những chia sẻ thẳng thắn lần này giúp khán giả hiểu rõ hơn tình trạng hiện tại của nam danh ca cũng như cách huyền thoại âm nhạc nước Anh thích nghi với giai đoạn khó khăn.