Ca sĩ Tố My ra sao sau biến cố sức khỏe?

Hồi tháng 8, Tố My khiến người hâm mộ lo lắng khi hủy nhiều show diễn để nhập viện điều trị phình động mạch não. “Ngọc nữ bolero” tiết lộ, cách đây 2 năm, cô được bác sĩ chẩn đoán có một đoạn phình động mạch não. Gần đây, khu vực phình này có dấu hiệu giãn lớn hơn, buộc nữ ca sĩ phải tiến hành điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Đó là lý do mà giọng ca Thương con chốt sang sông gần như vắng bóng trên các sân khấu ca nhạc thời gian qua.

Tố My trở lại sau biến cố, xúc động trước tình cảm của khán giả Nhật Ảnh: NVCC

Tại Lễ hội Việt Nam - TP.HCM tại Nhật Bản diễn ra ở công viên Edion Hisaya Plaza (thành phố Nagoya, tỉnh Aichi), Tố My xuất hiện với thần thái rạng rỡ, thể hiện nhiều ca khúc về quê hương gửi tặng khán giả xa xứ. Giọng ca 9X cho biết khi nhận được lời mời từ ban tổ chức, cô rất xúc động và vinh dự.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Đây là một sự kiện ý nghĩa, không chỉ quảng bá văn hóa Việt mà còn gắn kết tình cảm của kiều bào xa xứ. Tôi muốn mang tiếng hát của mình gửi đến khán giả nơi đây như một lời nhắn nhủ yêu thương từ quê hương. Tôi chọn hát những ca khúc gắn liền với hình ảnh quê hương đất nước, với mong muốn khơi dậy trong lòng khán giả nỗi nhớ quê và niềm tự hào dân tộc”.

Tố My sau biến cố

Sau 4 tháng nghỉ ngơi và điều trị, hiện sức khỏe của Tố My đã ổn định hơn. Tuy nhiên, cô vẫn cẩn trọng giữ gìn, ăn uống điều độ và tập thiền để giữ tâm an. “Trước khi đi Nhật, tôi cũng được bác sĩ kiểm tra và cho phép bay. Tôi có ê kíp hỗ trợ trong suốt chuyến đi để yên tâm biểu diễn. Thật ra lúc đầu tôi cũng có chút lo, nhưng khi đứng trên sân khấu, nhìn thấy tình cảm của khán giả, mọi mệt mỏi tan biến hết”, ca sĩ cho hay.

Giọng ca 9X cũng tranh thủ thời gian này để khám phá những địa điểm nổi tiếng ở Nhật Ảnh: NVCC

Tố My nói cô đã có dịp đến Nhật nhiều lần trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên cô chính thức biểu diễn trên sân khấu tại quốc gia này. Điều đó mang lại cho giọng ca Thương con chốt sang sông nhiều trải nghiệm đáng nhớ. “Điều khiến tôi xúc động nhất là khán giả Việt ở Nhật rất tình cảm. Họ hát theo từng câu, từng chữ và có người rưng rưng nước mắt khi nghe những bài về quê hương. Tôi còn bước xuống sân khấu để giao lưu trực tiếp, ôm khán giả. Tôi cảm thấy ấm áp vô cùng vì tình cảm nồng hậu của mọi người”, giọng ca 9X chia sẻ.

Sau biến cố sức khỏe, Tố My học được cách sống chậm lại, trân trọng từng giây phút bình an. Cô cho biết: “Tôi hiểu rằng sức khỏe và tình thương là hai món quà quý giá nhất của cuộc đời. Chính vì vậy, My càng muốn dùng giọng hát của mình để lan tỏa năng lượng tích cực và yêu thương đến mọi người”.

Sau chuyến lưu diễn, Tố My sẽ về lại Việt Nam để cùng ê kíp thực hiện chương trình thiện nguyện hướng về đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Đồng thời, cô cũng chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc mới đánh dấu sự trở lại sau thời gian nghỉ ngơi. “Ngoài ra tôi sẽ tái khởi động công việc kinh doanh theo một cách mới mẻ hơn, mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng. Đây sẽ là một hành trình mới, vừa ý nghĩa vừa nhiều cảm xúc mà tôi đang háo hức chờ đợi”, cô cho biết.