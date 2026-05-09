Sở Y tế thành phố Cần Thơ vừa có báo cáo kết quả thực hiện kết luận của UBND thành phố về những nội dung tố cáo liên quan tới với ông Lê Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ.

Trước đó, cuối năm 2025, ông Lê Văn Đạt đã bị Sở Y tế Cần Thơ xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Tháng 4.2026 vừa rồi, ông đã được điều chuyển về Phòng Nghiệp vụ y trực thuộc sở này.

Quyết định kỷ luật được đưa ra sau khi UBND thành phố Cần Thơ và Sở Y tế ban hành nhiều kết luận xác định ông Đạt có hàng loạt vi phạm trong quản lý, điều hành tại Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ.

Sở Y tế kiểm điểm Ban giám đốc Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Theo Sở Y tế, sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, tại Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ vẫn còn phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo và tình trạng gửi đơn vượt cấp, chưa đúng trình tự, thủ tục, ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành.

Nhằm kịp thời chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát việc thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện; đồng thời, thành lập đoàn kiểm tra, xác minh những nội dung có liên quan.

Theo đó, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm điểm, xem xét trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các cá nhân của bệnh viện có hạn chế, thiếu sót qua kết quả giải quyết tố cáo và tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân liên quan thuộc Tổ xác minh nội dung tố cáo do có hạn chế, thiếu sót trong việc xác minh.

Sở đã tổ chức kiểm điểm đối với Giám đốc, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ và Tổ xác minh nội dung tố cáo của bệnh viện do có hạn chế, thiếu sót trong việc xác minh.

Cũng theo chỉ đạo từ Sở Y tế, Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ đã thực hiện thu hồi các khoản thanh toán, chi sai cho bà H.H.K, bà H.T.T.M và bà T.D.H, với tổng số tiền đã thu hồi là hơn 130 triệu đồng.

Song song đó, cơ quan chức năng cũng kiểm tra, rà soát toàn bộ sản phẩm (thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng...) đang được sử dụng và kinh doanh tại bệnh viện; rà soát toàn bộ danh mục, quy trình kỹ thuật chuyên môn; chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành tại bệnh viện...



Ngoài ra, Sở Y tế Cần Thơ cũng đã ban hành công văn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ, có ý kiến đối với việc tiêu hủy toàn bộ mỹ phẩm của Công ty TNHH MTV TM Heca.

Hiện tại, Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ đã thành lập Hội đồng thu hồi và tiêu hủy toàn bộ mỹ phẩm của Công ty TNHH MTV TM Heca. Có 4 mặt hàng do Tổ xác minh của Sở Y tế đã niêm phong và đang chờ thực hiện tiêu hủy.

Sở Y tế Cần Thơ cũng yêu cầu Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành tại đơn vị, đảm bảo thực hiện đúng nội quy, quy chế hoạt động, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài như thời gian qua.

Nhiều vi phạm

Như Thanh Niên đã đưa tin, tháng 3.2025, Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lê Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ; đồng thời xác định nhiều nội dung tố cáo là đúng, từ đó phát hiện hàng loạt vi phạm.

Cụ thể, một số nội dung tố cáo đúng và đúng một phần như: lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thông đồng, bao che sai phạm chuyên môn của bác sĩ T.D.H trong việc đề xuất sử dụng mỹ phẩm thoa da để tiêm vào da mặt bệnh nhân bằng máy tiêm dưỡng chất; ký hợp đồng lao động sai quy định gây ảnh hưởng tập thể; nhận bác sĩ H.T.T.M vào làm việc tại bệnh viện, cho trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh trong khi không có chứng chỉ hành nghề, vi phạm luật Khám bệnh, chữa bệnh...

Ngoài ra, bệnh viện để xảy ra việc kinh doanh và sử dụng 12 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu do Công ty TNHH MTV TM HeCa cung cấp, nhưng không được Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, không được phép lưu hành trên thị trường.

Từ kết quả xác minh tố cáo, Sở Y tế đã chuyển hồ sơ, tài liệu sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiến hành điều tra làm rõ.