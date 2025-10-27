Cảnh cáo Giám đốc Bệnh viện da liễu TP.Cần Thơ

Ngày 27.10, thông tin từ Sở Y tế TP.Cần Thơ xác nhận vừa triển khai Quyết định số 1316/QĐ-SYT thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện da liễu TP.Cần Thơ.



Quyết định kỷ luật được đưa ra sau khi UBND TP.Cần Thơ và Sở Y tế ban hành nhiều kết luận xác định ông Đạt có hàng loạt vi phạm trong quản lý, điều hành tại Bệnh viện da liễu TP.Cần Thơ.

Sở Y tế TP.Cần Thơ và UBND TP.Cần Thơ ban hành kết luận xác định ông Lê Văn Đạt (Giám đốc Bệnh viện da liễu TP.Cần Thơ) có nhiều vi phạm trong quản lý, điều hành ẢNH: TÚ UYÊN

Trước đó, liên quan đến các sai phạm tại Bệnh viện da liễu TP.Cần Thơ, Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Vụ án được khởi tố sau khi Sở Y tế TP.Cần Thơ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, liên quan đến 12 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu giả mạo chữ ký và con dấu của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế). Các sản phẩm này liên quan đến Công ty TNHH MTV TM HeCa và không được phép lưu hành trên thị trường.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tháng 3.2025, Sở Y tế TP.Cần Thơ đã ban hành Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lê Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện da liễu TP.Cần Thơ; đồng thời xác định nhiều nội dung tố cáo là đúng, từ đó phát hiện hàng loạt vi phạm.

Ông Đạt được xác định có hành vi bao che sai phạm chuyên môn của BS.CK1 T.D.H. trong việc đề xuất sử dụng mỹ phẩm thoa da để tiêm vào da mặt bệnh nhân ẢNH: TÚ UYÊN

Theo kết luận, trong 8 nội dung tố cáo đối với ông Đạt thì có 5 nội dung tố cáo đúng, 2 nội dung tố cáo đúng một phần như: lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thông đồng, bao che sai phạm chuyên môn của BS.CK1 T.D.H. trong việc đề xuất sử dụng mỹ phẩm thoa da để tiêm vào da mặt bệnh nhân bằng máy tiêm dưỡng chất; ký hợp đồng lao động sai quy định gây ảnh hưởng tập thể; nhận bác sĩ H.T.T.M. vào làm việc tại bệnh viện, cho trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh trong khi không có chứng chỉ hành nghề, vi phạm luật Khám bệnh, chữa bệnh... Đặc biệt, là để xảy ra việc kinh doanh và sử dụng 12 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu do công ty TNHH MTV TM HeCa cung cấp, nhưng không được Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, không được phép lưu hành trên thị trường.

Từ kết quả xác minh tố cáo, Sở Y tế TP.Cần Thơ đã chuyển hồ sơ, tài liệu sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ; đồng thời xem xét, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc bệnh viện da liễu TP.Cần Thơ, các cá nhân, tập thể liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án hình sự "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Bệnh viện da liễu TP.Cần Thơ để xử lý theo quy định của pháp luật.