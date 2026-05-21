Mâu thuẫn trong tiệc nhậu dẫn đến vụ giết người

Trần Ngọc
21/05/2026 21:00 GMT+7

Trong lúc nhậu, ông Nguyễn Văn Hướt (49 tuổi, ở tỉnh An Giang) xảy ra cự cãi với bạn, dẫn đến hành vi giết người.

Ngày 21.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hướt (49 tuổi, ở ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Văn Hướt bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người

ẢNH: HOÀNG ĐÔ

Theo thông tin ban đầu, chiều 19.5, ông Hướt tổ chức nhậu tại nhà cùng 6 người quen, trong có anh L.X.C (40 tuổi, ở xã Trường Xuân, thành phố Cần Thơ) và một người tên G. đi cùng anh C.

Trong lúc nhậu, giữa anh C. và G. cùng một người trong bàn xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc anh C. nợ tiền nhưng chưa trả. Hai bên lớn tiếng cự cãi nhau. Thấy vậy, ông Hướt yêu cầu anh C. và G. ra ngoài để giải quyết mâu thuẫn, không được chửi thề trước nhà mình.

Lúc này, anh C. và G. thách thức đánh nhau với ông Hướt. Bực tức, ông Hướt bước ra ngoài thì bị anh C. dùng thanh gỗ đánh. Sau đó, Hướt vào nhà lấy dao phát cỏ chạy ra chém bằng sống dao vào vùng đầu C. làm nạn nhân bất tỉnh, sau đó tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, ông Hướt đến Công an xã Hòa Hưng đầu thú và giao nộp hung khí. Kết quả khám nghiệm tử thi của ngành chức năng tỉnh An Giang xác định nguyên nhân anh C. tử vong là do chấn thương sọ não.

Hiện vụ giết người nêu trên được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

