Bênh vực bà chủ, dùng dao giết người

Ngày 13.5, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Việt (26 tuổi, ở xã Long Điền, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, trước đây, Việt là người làm thuê cho chị C.T.T.A (36 tuổi, ở xã Long Điền, tỉnh An Giang). Gần đây, giữa chị A. và một nhóm người ở xã Long Điền xảy ra mâu thuẫn nên Việt lo sợ chị A. bị nhóm người này hành hung.

Khoảng 21 giờ ngày 11.5, Việt cùng chị A. đi mua thức ăn tại khu vực chợ Mỹ Luông, thuộc xã Long Điền. Khi đi, Việt mang theo một con dao bấm và giấu trong túi quần để "phòng thân".

Trong lúc dừng xe máy mua thức ăn gần công viên thuộc ấp Thị 1, xã Long Điền, chị A. phát hiện ông D.H.N (47 tuổi, ở cùng địa phương), là người có mâu thuẫn với chị trước đó, đang ngồi nhậu cùng vài người. Từ đó, giữa chị A. và ông N. xảy ra cự cãi.

Lúc này, ông N. quay sang khiêu khích và muốn đánh "tay đôi" với Việt nên Việt rút dao lao tới đâm liên tiếp nhiều nhát khiến ông N. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Việt đến Công an xã Long Điền đầu thú.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Việt để điều tra về hành vi giết người.



