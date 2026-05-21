Điều tra nghi án con trai đánh bố tử vong ở Đồng Nai

Ngày 21.5, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an phường Bình Phước đang điều tra, làm rõ nghi án con trai đánh bố ruột tử vong sau khi chơi game thua.

Theo thông tin ban đầu, khuya 19.5, B.V.V (32 tuổi, ở khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước) ngồi chơi game trên điện thoại tại nhà.

Nghi phạm đánh chết bố ruột bị lực lượng công an bắt giữ ẢNH: C.T.V

Trong lúc chơi game, do bị thua, V. bực tức, rồi bất ngờ ném điện thoại về phía bố ruột mình là ông B.V.D (56 tuổi), đang nằm trên võng gần bên. Không dừng lại, V. sau đó tiếp tục đánh liên tiếp vào vùng mặt của bố ruột mình.

Phát hiện sự việc, người thân trong nhà chạy đến can ngăn thì V. mới dừng lại và bỏ đi. Dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương nặng, ông B.V.D đã tử vong vào chiều 20.5.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, truy bắt B.V.V. Đến khoảng 21 giờ ngày 20.5, B.V.V đã bị lực lượng công an bắt giữ.