Thời sự

Bộ Công an công bố quyết định thành lập Công an thành phố Đồng Nai

Hoàng Giáp
18/05/2026 16:37 GMT+7

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa chủ trì lễ công bố quyết định thành lập Công an thành phố Đồng Nai.

Ngày 18.5, tại trụ sở Công an thành phố Đồng Nai, đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an thành phố Đồng Nai.

Cùng dự buổi lễ có ông Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai; ông Nguyễn Văn Út, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai.

Thành lập Công an thành phố Đồng Nai

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai (có hiệu lực từ ngày 30.4.2026), Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành quyết định thành lập Công an thành phố Đồng Nai cũng như quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban giám đốc Công an thành phố Đồng Nai

Tại buổi lễ, đại tướng Lương Tam Quang đã trao các quyết định cho Ban giám đốc Công an thành phố Đồng Nai. Dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai tặng hoa Ban giám đốc Công an thành phố Đồng Nai

Phát biểu tại buổi lễ, đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao thành tích Công an thành phố Đồng Nai đã đạt được qua nhiều thế hệ. Đồng thời đề nghị cần tiếp tục phát huy bề dày truyền thống tốt đẹp; gương mẫu đi đầu trong sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ công bố

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và "Ba nhất"; đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an thành phố Đồng Nai thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đổi tên thành Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai

Cùng ngày, tại Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 đã chủ trì lễ công bố quyết định đổi tên Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 tặng lẵng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai

Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai; ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND thành phố; thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thành phố cùng dự.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, trung tướng Lê Xuân Thế đã trao Quyết định 2528/QĐ-BQP ngày 18.5.2026 của Bộ Quốc phòng về việc đổi tên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai thuộc Quân khu 7 thành Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai thuộc Quân khu 7.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai

Trung tướng Lê Xuân Thế chúc mừng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Đồng Nai, đồng thời nhấn mạnh, trở thành Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cũng đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao với lực lượng vũ trang thành phố trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển nhanh, bền vững của địa phương.

Theo kế hoạch, vào tối nay (18.5), tại quảng trường Long Hưng (khu đô thị Aqua City) sẽ diễn ra lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai.

Chương trình diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam; Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

