Tối nay công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam; Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

Trong chương trình, ngoài phần công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai, còn công bố quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất và nghi thức khen thưởng cho địa phương này.

Sau đó là phần phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo thành phố Đồng Nai.

Tiếp đó là chương trình sử thi nghệ thuật "Đồng Nai, hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước".

Trong nội dung chương trình còn có tiết mục bắn pháo hoa tầm cao.

Dưới đây là những hình ảnh cờ hoa rực rỡ tại các nẻo đường, công trình trên địa bàn thành phố Đồng Nai, nhằm chào mừng lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai.

Cầu Hóa An bắc qua sông Đồng Nai, nối trung tâm thành phố Đồng Nai với TP.HCM qua quốc lộ 1K ẢNH: LÊ LÂM

Đường Dương Tử Giang (phường Tam Hiệp) rực rỡ màu đỏ của những dãy cờ được treo trên đường phố ẢNH: LÊ LÂM

Các tòa chung cư nhà ở xã hội cũng rực rỡ sắc đỏ ẢNH: LÊ LÂM

Các công sở, tòa nhà ở trung tâm đô thị Biên Hòa đều trang trí cờ, băng rôn ẢNH: LÊ LÂM

Tất cả các tuyến đường trung tâm của đô thị Biên Hòa đều được trang trí cờ, băng rôn chào mừng ngày công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM