Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tối nay công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai

Lê Lâm
Lê Lâm
18/05/2026 14:04 GMT+7

Theo kế hoạch, vào tối nay (18.5), tại quảng trường Long Hưng (khu đô thị Aqua City) sẽ diễn ra lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam; Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

Trong chương trình, ngoài phần công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai, còn công bố quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất và nghi thức khen thưởng cho địa phương này.

Sau đó là phần phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo thành phố Đồng Nai.

Tiếp đó là chương trình sử thi nghệ thuật "Đồng Nai, hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước".

Trong nội dung chương trình còn có tiết mục bắn pháo hoa tầm cao.

Dưới đây là những hình ảnh cờ hoa rực rỡ tại các nẻo đường, công trình trên địa bàn thành phố Đồng Nai, nhằm chào mừng lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai.

Tối nay công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai - Ảnh 1.

Cầu Hóa An bắc qua sông Đồng Nai, nối trung tâm thành phố Đồng Nai với TP.HCM qua quốc lộ 1K

ẢNH: LÊ LÂM

Tối nay công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai - Ảnh 2.

Đường Dương Tử Giang (phường Tam Hiệp) rực rỡ màu đỏ của những dãy cờ được treo trên đường phố

ẢNH: LÊ LÂM

Tối nay công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai - Ảnh 3.

Các tòa chung cư nhà ở xã hội cũng rực rỡ sắc đỏ

ẢNH: LÊ LÂM

Tối nay công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai - Ảnh 4.

Các công sở, tòa nhà ở trung tâm đô thị Biên Hòa đều trang trí cờ, băng rôn

ẢNH: LÊ LÂM

Tối nay công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai - Ảnh 5.

Tất cả các tuyến đường trung tâm của đô thị Biên Hòa đều được trang trí cờ, băng rôn chào mừng ngày công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai

ẢNH: LÊ LÂM

Tối nay công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai - Ảnh 7.

Tại tuyến đường 30 Tháng 4, UBND phường Trấn Biên (phường trung tâm của thành phố Đồng Nai tổ chức triển lãm với chủ đề "Khoảnh khắc Đồng Nai" cho người dân tham quan

ẢNH: LÊ LÂM

Tin liên quan

Vận hội mới của Đồng Nai: Top 3 chỉ số hài lòng của người dân

Vận hội mới của Đồng Nai: Top 3 chỉ số hài lòng của người dân

Người dân nộp hồ sơ sẽ được phát một thẻ điện tử như ở quán cà phê, khi nào thẻ rung lên, phát tín hiệu thì biết đến lượt mình. Mọi người không phải nhấp nhổm, lắng nghe gọi tên hay căng mắt nhìn lên bảng như cách bốc số truyền thống.

Khám phá thêm chủ đề

thành lập thành phố Đồng Nai công bố Nghị quyết của Quốc hội quảng trường Long Hưng Khu đô thị Aqua City
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận