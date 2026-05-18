Vận hội mới của Đồng Nai: Top 3 chỉ số hài lòng của người dân

Hiện đại, tiện lợi

Đó là cách làm mới, áp dụng công nghệ số vào cải cách thủ tục hành chính mà xã Xuân Hòa (TP.Đồng Nai) đang thử nghiệm.

Cụ thể, tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Xuân Hòa, chính quyền xã sắm nhiều bộ thẻ rung tự phục vụ. Người dân đến làm thủ tục hành chính, sau khi nộp hồ sơ sẽ được phát một cái thẻ. Khi đến hồ sơ đó, cán bộ sẽ bấm nút để thẻ rung lên, đồng thời kêu tít tít, báo cho người dân biết đến lượt mình để đến quầy làm thủ tục. Quy trình này tiếp tục được thực hiện khi bộ hồ sơ luân chuyển qua các khâu khác.

Sau khi nộp hồ sơ thủ tục hành chính, người dân được phát thẻ rung nhận tín hiệu trong khoảng cách đến 200 m ẢNH: LÊ LÂM

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, thẻ được phát cho người dân tương tự loại thẻ ở các quán cà phê tự phục vụ. Thẻ có kích thước nhỏ gọn, rung mạnh, kêu to.

Anh Phan Xuân Huy, một người dân ở xã Xuân Hòa đến làm thủ tục hành chính, chia sẻ: "Tôi thấy cách làm này giống ở các quán cà phê, tiện lợi và gần gũi. Mình không phải tranh giành bốc số, tới lượt ai thì người đó làm, đúng quy trình và đúng thứ tự hơn, không có cảnh người tới sau nhưng làm trước".

Một cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Xuân Hòa, cho biết khoảng cách kết nối thẻ lên đến 200 m, người dân sau khi được phát thẻ, nếu không muốn ngồi trong phòng đợi thì có thể đi ra ngoài uống nước, hay đi dạo mà không phải lo khi đến lượt, cán bộ gọi không có mặt vì thẻ có thể phát và nhận tín hiệu rất xa, rung khá mạnh.

"Với kiểu bốc số truyền thống trước kia thì người dân phải ngồi ngay tại phòng để chờ đến lượt gọi tên, nhưng có khi chúng tôi gọi người dân không nghe, hoặc nghe không rõ khi số lượng người đông quá. Còn với thẻ này, anh cầm ra ngoài sân, hay đi ra ngoài vẫn phát tín hiệu, chứ không yêu cầu phải ngồi trong phòng. Thẻ sẽ rung, sẽ kêu, thuận tiện hơn cho người dân", cán bộ này nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hồ Đức Quý, Phó giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Xuân Hòa, cho hay trung tâm đang triển khai song song 2 hình thức là phát thẻ rung và bấm nút để máy nhả giấy ghi số thứ tự. Qua quá trình triển khai thí điểm có thể thấy việc phát thẻ rung có nhiều ưu điểm hơn. Sau khi nộp hồ sơ, người dân có thể thoải mái làm việc riêng, hay ra ngoài uống nước, khi nào thẻ báo đến lượt thì vào làm thủ tục. Một ưu điểm khác là tránh được tình trạng đi bốc số thay, giành chỗ…

Buổi sáng với nhân dân

Bên cạnh đó, từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, mô hình "Buổi sáng với nhân dân" tại Đồng Nai đã và đang từng bước được nhân rộng ở nhiều xã, phường, góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, gần dân và hiểu dân.

Mô hình "Buổi sáng với nhân dân" tại xã Nha Bích ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại xã Nha Bích, đều đặn mỗi sáng thứ ba hằng tuần, Đảng ủy, UBND xã lại dành 1 giờ đồng hồ buổi sáng để gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với người dân. Khu vực gặp gỡ giữa lãnh đạo và người dân không phải phòng làm việc mà là một góc nhỏ trong khuôn viên UBND xã. Quang cảnh giữa thiên nhiên, không bàn giấy hay bục phát biểu, cũng chẳng có những báo cáo khô khan… giúp sự tương tác giữa chính quyền và người dân trở nên gần gũi và thân thiện.

Bên ly cà phê đá, tách trà nóng, những vấn đề cấp thiết ở khu dân cư như đường giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, hay những vướng mắc về thủ tục đất đai… được người dân, ban điều hành các cấp thông tin trực tiếp đến lãnh đạo xã.

Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nha Bích, cho biết trước đây khi giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng, môi trường… thường được chuyển theo một cửa hành chính cấp huyện. "Từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, toàn bộ các thủ tục này được chuyển về cấp xã nên khi triển khai còn phát sinh nhiều vướng mắc. Mô hình "Buổi sáng với nhân dân" chính là một kênh thông tin hiệu quả để chính quyền xã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vướng mắc từ thực tế để tháo gỡ ngay", ông Thái thông tin.

Theo Chủ tịch UBND xã Nha Bích, để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, lãnh đạo xã yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện hoàn thành các thủ tục hành chính trước thời gian theo quy định từ 1 - 2 ngày. "Chúng tôi yêu cầu hằng ngày, Trung tâm phục vụ hành chính công xã phải có báo cáo cụ thể số lượng hồ sơ, thủ tục giải quyết trong ngày; số lượng hồ sơ được giải quyết đúng hạn, trước hạn và trường hợp trễ hạn (nếu có) và phải đưa ra giải pháp khắc phục ngay", ông Thái cho hay.

Trả lời PV Thanh Niên, anh Thân Văn Nam (người dân xã Nha Bích) cho biết rất hài lòng với quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại xã, từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, hồ sơ được xử lý rất nhanh, người dân không phải chờ đợi lâu.

Chị Phạm Thị Sâm (người dân xã Xuân Hòa) nhận xét từ khi thực hiện chính quyền 2 cấp, chị nhận thấy cán bộ và người dân xích lại gần nhau hơn. "Khi đến làm thủ tục, tôi được cán bộ niềm nở tiếp đón, chỉ vẽ, hỗ trợ nhiệt tình, nói chung là hài lòng", chị Sâm nhấn mạnh.

Theo Trung tâm phục vụ hành chính công TP.Đồng Nai, ngoài việc nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, thành phố còn áp dụng các quy định mới để tăng sự thuận lợi cho người dân. Một trong những điểm mới là áp dụng cơ chế phi địa giới hành chính, cho phép người dân thực hiện thủ tục ở bất kỳ địa phương nào trong phạm vi thành phố mà không phụ thuộc nơi cư trú. Thống kê cho thấy từ tháng 7.2025 đến hết quý 1/2026, toàn thành phố đã giải quyết hơn 1,1 triệu hồ sơ phi địa giới hành chính với tỷ lệ đúng hạn rất cao.

TP.Đồng Nai đứng thứ 3 về cải cách hành chính

Có thể nhận định cách làm mới mẻ nói trên của xã Xuân Hòa, cùng mô hình "Buổi sáng với nhân dân" tại các xã, phường khác trên địa bàn TP.Đồng Nai đã mang lại sự hài lòng cho người dân, góp phần đưa Đồng Nai đứng thứ 3 về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 (Chỉ số SIPAS 2025).

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Xuân Hòa tháo dỡ lớp kính ngăn cách để người dân với cán bộ gần gũi hơn ẢNH: LÊ LÂM

Cụ thể, ngày 11.5 vừa qua, Bộ Nội vụ công bố kết quả về Chỉ số SIPAS 2025. Đây là kết quả đo lường được triển khai trên quy mô toàn quốc với 36.000 phiếu khảo sát tại 720 xã, phường thuộc 34 tỉnh, thành phố. Tỷ lệ phiếu thu về là 35.649 phiếu hợp lệ (đạt 99,03%), bảo đảm tính đại diện và độ tin cậy cao.

Kết quả cho thấy mức độ hài lòng chung của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 đạt 83,09%. Trong đó, TP.Đồng Nai nằm trong nhóm 3 địa phương dẫn đầu, cụ thể là xếp hạng 3/34 (sau Hải Phòng và Quảng Ninh).

Chỉ số SIPAS là hệ thống gồm 37 chỉ số phản ánh nhận định, đánh giá; 51 chỉ số phản ánh mức độ hài lòng; và 10 chỉ số phản ánh nhu cầu, mong đợi của người dân, tạo nên bức tranh toàn diện về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Đây không chỉ là công cụ đo lường sự hài lòng mà đang trở thành cấu phần quan trọng của hệ thống quản trị công, góp phần định hướng cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ theo hướng lấy người dân làm trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.