Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa 4 nhóm thủ tục hành chính

TTXVN
16/05/2026 10:45 GMT+7

Tại Công văn số 4408/VPCP-CĐS, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành liên quan tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính liên quan đến phòng cháy chữa cháy; cấp phép khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đánh giá tác động môi trường; cấp phép xây dựng.

Theo đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan:

Nghiên cứu các ý kiến hợp lý của Bộ Tư pháp tại Công văn số 3185/BTP-KSTT ngày 12.5 để xây dựng và chủ động thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan theo thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 5.2026; báo cáo cấp có thẩm quyền cắt giảm, đơn giản hóa đối với các phương án vượt thẩm quyền, hoàn thành thực thi trong tháng 6.2026.

Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan tại dự thảo Nghị quyết phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, gửi Bộ Tư pháp để hoàn thiện, trình Chính phủ. 

Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa 4 nhóm thủ tục hành chính - Ảnh 1.

Người dân làm hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú Nhuận, TP.HCM

Ảnh: Sỹ Đông

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, sửa đổi các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy theo hướng phù hợp thực tiễn, bảo đảm an toàn cho người, cho công trình và tiết kiệm tối đa cho chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân; rà soát, đơn giản hóa danh mục phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc diện cấp giấy phép trước khi lưu thông trên thị trường để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; báo cáo Thủ tướng trước ngày 15.6.

Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ đạo đơn vị liên quan nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục thành lập/mở rộng cụm công nghiệp theo hướng tăng cường liên thông, tích hợp, thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, trình Chính phủ ban hành trong tháng 5.2026.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo đơn vị liên quan: Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, trình Chính phủ ban hành trong tháng 5.2026; phối hợp với Bộ Công an thực hiện nội dung nêu trên.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và các bộ, cơ quan chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền thống nhất một đầu mối quản lý khu công nghiệp và cụm công nghiệp, trong quá trình xây dựng, ban hành các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, hoàn thành trong tháng 5 này.

Phiền hà khi làm thủ tục hành chính tăng nhẹ ở nhiều địa phương

Kết quả SIPAS 2025 do Bộ Nội vụ công bố cho thấy tình trạng gây phiền hà, phát sinh chi phí ngoài quy định trong giải quyết thủ tục hành chính vẫn tồn tại ở tất cả địa phương và có xu hướng tăng nhẹ so với năm trước. Có 11,05% người dân được khảo sát cho biết từng gặp công chức gây phiền hà khi làm thủ tục.

Khám phá thêm chủ đề

