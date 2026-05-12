Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ

Đậu Tiến Đạt
12/05/2026 19:51 GMT+7

Tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ chiều 12.5, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững; tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cho hợp tác đường sắt...

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những tiến triển rất tích cực của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian qua, đặc biệt là chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần củng cố vững chắc nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường định hướng chiến lược và đưa quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới.

Tạo đột phá kết nối đường sắt, đẩy mạnh xuất khẩu nông sản Việt Nam- Trung Quốc - Ảnh 1.

ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ của Trung Quốc đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như phát triển đất nước ngày nay; luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả nhận thức chung đạt được giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhất là duy trì truyền thống tốt đẹp của giao lưu cấp cao, đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của mỗi nước.

Theo đó, Thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững; tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cho hợp tác đường sắt; phát triển mạnh các hành lang kinh tế qua biên giới, các trung tâm logistics, khu kinh tế cửa khẩu, cụm công nghiệp tại khu vực biên giới; đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh và sớm triển khai đồng bộ các khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Thủ tướng đề nghị Trung Quốc ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia hiệu quả chuỗi hoạt động “Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu Trung Quốc”, mở cửa hơn nữa đối với các mặt hàng nông thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai Năm hợp tác du lịch Việt - Trung 2026 - 2027; tăng cường hợp tác y tế, bao gồm về y dược học cổ truyền.

Nhất trí với những ý kiến chỉ đạo định hướng quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Trung Quốc coi trọng và ưu tiên cao phát triển quan hệ với Việt Nam, sẽ cùng Việt Nam triển khai tốt nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định.

Đại sứ Hà Vĩ hoan nghênh Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động “Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu Trung Quốc”, qua đó tạo thuận lợi cho hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Đại sứ bày tỏ Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng các khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, đẩy mạnh hợp tác đường sắt giữa hai nước, trong đó có hợp tác về công nghệ, kỹ thuật đường sắt, mở rộng kết nối đường sắt hai nước đến lục địa Á, Âu; mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an ninh năng lượng.

Việt Nam - Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác

Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

