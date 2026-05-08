Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 đề xuất lớn cho ASEAN trước những thách thức

Đậu Tiến Đạt
08/05/2026 17:30 GMT+7

Ngày 8.5, tại Trung tâm Hội nghị Mactan Expo, Cebu, Philippines, đã diễn ra Lễ khai mạc và phiên họp toàn thể của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự các sự kiện này.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos nhấn mạnh cam kết của Philippines trong vai trò nước Chủ tịch ASEAN 2026 sẽ tiếp tục cùng các nước thành viên củng cố đoàn kết, nâng cao tự cường, phát huy vai trò trung tâm, tinh thần tương trợ, gia tăng phối hợp giữa các nước thành viên và với các đối tác để ứng phó hiệu quả với các thách thức, duy trì đà hợp tác, quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN.

Phiên họp toàn thể của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48

Tại phiên họp toàn thể ngay sau lễ khai mạc, các nhà lãnh đạo ASEAN nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, các nước ASEAN cần tiếp tục củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm, tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác, và đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả triển khai các kế hoạch và chương trình hợp tác, nhất là về bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ổn định kinh tế, bảo đảm chuỗi cung ứng và hỗ trợ người dân ASEAN.

Phát biểu tại Phiên họp toàn thể, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định sự ủng hộ và cam kết hợp tác của Việt Nam với Chủ tịch Philippines và các nước thành viên để hiện thực hóa các ưu tiên, sáng kiến của Philippines trong năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, trước những thách thức mang tính liên thông, đa chiều, câu hỏi đặt ra đối với ASEAN không phải là “có bị ảnh hưởng hay không?” mà là ASEAN sẽ “ứng phó như thế nào và ứng phó cùng nhau ra sao?”. Theo đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu ba đề xuất lớn:

Trước hết, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng cần tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo các nhu cầu an ninh thiết yếu bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người, trong đó có phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh dầu khí ASEAN, thực hiện thực chất Kế hoạch Hành động hợp tác năng lượng ASEAN giai đoạn 2026 - 2030, Lưới điện ASEAN và Hệ thống đường ống dẫn khí ASEAN.

Đa dạng hóa các nguồn năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, tăng cường tiếp cận tài chính xanh và công nghệ tiên tiến; nâng cao hiệu quả các khuôn khổ và thỏa thuận về an ninh lương thực hiện có, tăng cường dự trữ chiến lược và thiết lập cơ chế dự trữ khẩn cấp, chuyên biệt đối với gạo và các mặt hàng thiết yếu khác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ lương thực trong các tình huống khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm liên quan với các quốc gia thành viên ASEAN và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên ASEAN trong công tác hỗ trợ công dân.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị thúc đẩy hợp tác thực chất nhằm tăng cường năng lực nội tại và khả năng chống chịu của ASEAN. Theo đó, cần triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) và sớm hoàn tất Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN (DEFA).

Cuối cùng, Thủ tướng Lê Minh Hưng kêu gọi tăng cường phối hợp và đoàn kết ASEAN, trong đó cần nâng cao hiệu quả tham vấn và điều phối liên ngành trong các tình huống khẩn cấp, cũng như tiếp tục phát huy vai trò điều phối của Ban Thư ký ASEAN nhằm bảo đảm các cam kết khu vực được triển khai liên tục, đồng bộ và hiệu quả.

Các đề xuất của Việt Nam được các lãnh đạo ASEAN hoan nghênh, đánh giá cao về nội dung và tính kịp thời. Trên cơ sở đề xuất của Việt Nam, Hội nghị thảo luận, nhất trí ra Tuyên bố lãnh đạo ASEAN về các hành động ưu tiên củng cố tự cường khu vực ứng phó với các hệ lụy từ tình hình Trung Đông; thể hiện quan điểm chính trị của ASEAN với các hệ lụy tình hình Trung Đông, tầm nhìn của các lãnh đạo định vị ASEAN trong cấu trúc khu vực, và chiến lược và biện pháp ứng phó chung mang tính hành động, thực thi cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị cấp cao ASEAN 48

Ngày 8.5, tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai mạc và phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Dự kiến chiều cùng ngày, Thủ tướng sẽ tham dự phiên họp hẹp của hội nghị.

