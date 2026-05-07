Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng, khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Thủ tướng Hun Manet đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet ẢNH: NHẬT BẮC

Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí cho rằng quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục tiến triển thực chất, trao đổi đoàn các cấp diễn ra sôi động.

Hai bên đánh giá cao việc hai bên đã nhất trí những nguyên tắc cơ bản kiểm soát các vấn đề khác biệt trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau; khẳng định hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột vững chắc; hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng, kim ngạch thương mại hai chiều trong quý 1/2026 đạt gần 3,5 tỉ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trên nền tảng những thành tựu đã đạt được, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp về giao lưu nhân dân, nghiêm túc triển khai các thỏa thuận và các cơ chế hợp tác.

Hai bên kiên định nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để gây phương hại đến an ninh, lợi ích của nước kia; coi an ninh chính trị của nước này cũng góp phần giữ vững an ninh, ổn định và phát triển của nước kia; đẩy mạnh hợp tác, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới.

Hai bên nhất trí thúc đẩy sớm việc thống nhất Đề án "Cơ chế hợp tác kinh tế mới liên kết chặt chẽ hai nền kinh tế" đến năm 2035, tầm nhìn 2050; thúc đẩy nghiên cứu thống nhất phương án kết nối cao tốc TP.HCM - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh… Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, hai bên khẳng định tiếp tục xử lý thỏa đáng, kịp thời các vấn đề phát sinh, trong đó có việc phối hợp bảo vệ bền vững môi trường ở khu vực biên giới; thúc đẩy đàm phán, giải quyết khoảng 16% đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc, phối hợp quản lý biên giới cả trên bộ và trên biển với tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và phù hợp luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cảm ơn và đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia được sinh sống, lao động, học tập hợp pháp, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội tại Campuchia và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Đề nghị ADB phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam

Tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masato Kanda, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp của ADB đối với sự phát triển của Việt Nam trong nhiều năm qua.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masato Kanda ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của các nguồn viện trợ, vốn vay ưu đãi cho đầu tư phát triển giai đoạn mới và hoan nghênh việc ADB sớm khởi động xây dựng Chiến lược Đối tác quốc gia đoạn 2027 - 2031, qua đó thể hiện cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Thủ tướng đề nghị ADB phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai bên, đặc biệt rà soát, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các dự án, mở rộng các công cụ tài chính linh hoạt, ưu đãi và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chính sách trong xây dựng mô hình phát triển mới, chuyển đổi xanh, chuỗi cung ứng, ứng phó biến đổi khí hậu, hỗ trợ khu vực tư nhân.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị ADB thúc đẩy hợp tác ADB - ASEAN, Chương trình hợp tác tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS), đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, kết nối khu vực.

Chủ tịch ADB Masato Kanda chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu làm người đứng đầu Chính phủ và cảm ơn sự ủng hộ của Thủ tướng đối với ngân hàng.

Ông Masato Kanda khẳng định ADB sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới và Chiến lược Đối tác quốc gia 2027 - 2031 sẽ bám sát các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. ADB cũng sẽ không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục, phát triển các công cụ tài chính mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguồn lực cho Việt Nam và các thành viên.