Bãi bỏ 8 thủ tục hành chính trong quản lý thuế

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1109/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, có 7 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 8 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế; 1 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan.

Nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ kể từ ngày 8.5 ẢNH: CT

7 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung gồm: khai/khai quyết toán phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước; khai thuế tài nguyên, khai quyết toán thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác; khai phí/khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân, người phụ thuộc; khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, không phải là bất động sản; khai thuế thu nhập cá nhân tháng/quý của tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với tiền lương, tiền công.

Khai thuế thu nhập cá nhân tháng/quý đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (bao gồm cả cá nhân nhận thưởng bằng cổ phiếu từ đơn vị sử dụng lao động) thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế.

8 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế bị bãi bỏ, gồm: mua/xử lý mất, cháy, hỏng/tiêu hủy hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ/gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế đối với trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Tiêu hủy biên lai; báo cáo biên lai đặt in, tự in trong trường hợp mất, cháy, hỏng; thông báo về việc ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí/thông báo về việc chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí đối với biên lai đặt in, tự in.

Thông báo/điều chỉnh thông tin thông báo phát hành biên lai đặt in/tự in; báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí; đăng ký cấp, cấp lại giấy xác nhận kinh doanh, dịch vụ làm thủ tục về thuế/thông báo thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế/báo cáo tình hình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8.5.

Chi tiết quyết định, trong đó bao gồm nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản ký thuế được sửa đổi, bổ sung xem











