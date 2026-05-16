Vận hội mới của Đồng Nai

Vào ngày 24.4, với 478/487 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập TP.Đồng Nai, có hiệu lực thi hành từ 30.4.2026.

Một góc đô thị thành phố Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

C Ơ HỘI LỊCH SỬ

Trả lời PV Thanh Niên, ông Võ Tấn Đức, Phó bí thư Thành ủy Đồng Nai (Tổ trưởng Tổ Chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố), chia sẻ: "Chưa bao giờ Đồng Nai đứng trước cơ hội lịch sử lớn như hiện nay. Một thành phố mới với những cơ chế mới cùng với hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia đang được thực hiện".

Ông Võ Tấn Đức, Phó bí thư Thành ủy Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Đó là siêu dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) cùng hàng loạt các đại lộ kết nối sân bay với TP.HCM, khu vực Tây nguyên, Nam bộ, như các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Dầu Giây - Liên Khương; cao tốc Bến Lức - Long Thành; đường Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM…

Bên cạnh đó, các tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành, kéo dài metro Bến Thành - Suối Tiên về sân bay Long Thành, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi xuyên sân bay Long Thành cũng đang được gấp rút triển khai. "Đồng Nai được đặt vào vị trí trái tim trung chuyển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam", ông Võ Tấn Đức ví von.

Theo Phó bí thư Thành ủy Đồng Nai, đây không chỉ là lợi ích của riêng Đồng Nai mà là lợi ích của cả quốc gia. Khi hạ tầng kết nối hoàn thiện, Đồng Nai sẽ đóng vai trò là cửa ngõ giao thương quốc tế, trung tâm logistics hiện đại của khu vực Đông Nam Á. "TP.Đồng Nai đang nỗ lực hiện thực hóa lợi thế trên, thu hút các tập đoàn đa quốc gia đến đặt trụ sở và nhà máy công nghệ cao, thu hút lực lượng lao động và người dân đến làm việc, sinh sống, từ đó khẳng định vai trò trụ cột của một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước", ông Đức nói.

Đối với định hướng phát triển chung, Phó bí thư Thành ủy Đồng Nai cho hay TP.Đồng Nai ưu tiên phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, đa mục tiêu gắn với định hướng giao thông công cộng (TOD), bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội giữa các đô thị bên trong và bên ngoài địa phương; có cơ chế, chính sách phát triển khu đô thị ven sông, các khu đô thị đa chức năng, đa mục tiêu.

Vì vậy, Đảng bộ thành phố xác định phát triển kinh tế đô thị hiện đại gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng đất và chất lượng không gian sống, chủ động triển khai các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, quyết tâm thực hiện lộ trình hướng đến mục tiêu Net Zero trước năm 2045, ưu tiên sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Đ ỘNG LỰC ĐÔ THỊ SÂN BAY

Trong quy hoạch Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố xác định 2 khu vực làm động lực phát triển mới là đô thị sân bay Long Thành và hành lang sông Đồng Nai.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên (bìa phải) kiểm tra thực tế dự án sân bay Long Thành cùng các tuyến đường kết nối ẢNH: LÊ LÂM

Tại khu vực đô thị sân bay Long Thành, TP.Đồng Nai vừa ra quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực cửa ngõ phía tây sân bay Long Thành.

Quyết định nêu rõ khu vực lập quy hoạch là một phân khu đô thị mới thuộc đô thị Long Thành. Với các chức năng chính: khu đô thị, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính thương mại và dịch vụ hỗ trợ cảng hàng không gắn kết chặt chẽ với sân bay Long Thành. Định hướng trở thành không gian đô thị cửa ngõ có vai trò quan trọng trong giao lưu, hội nhập quốc tế, đồng thời là khu vực dẫn dắt, tạo lập hình ảnh phát triển mới cho đô thị Long Thành và vùng Đông Nam bộ.

Quy mô quy hoạch rộng hơn 6.318 ha, thuộc một phần P.Long Thành, xã Phước Thái và xã Long Phước. Ranh giới cụ thể: phía bắc giáp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; phía nam giáp cao tốc Bến Lức - Long Thành; phía đông giáp sân bay Long Thành và P.Long Thành, xã Long Phước; phía tây giáp P.Nhơn Trạch, xã Phước An.

Chủ tịch UBND P.Long Thành Lê Hoàng Sơn cho biết sau khi có quyết định phê duyệt, phường đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của thành phố để hoàn thiện quy hoạch chung đô thị Long Thành, quy hoạch phân khu, đảm bảo tính đồng bộ với hạ tầng sân bay quốc tế. "Phường xác định trong quy hoạch không chỉ tập trung vào đường sá mà còn chú trọng quỹ đất cho công viên, cây xanh và các không gian công cộng. Bởi vì chúng tôi muốn xây dựng một đô thị không chỉ mạnh về kinh tế mà còn phải "xanh" và có bản sắc", ông Lê Hoàng Sơn nhấn mạnh.

Và để công tác quy hoạch được thực hiện tốt thì công tác giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Theo Chủ tịch UBND P.Long Thành, địa phương sẽ thực hiện theo phương châm "hài hòa lợi ích", tức đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân theo đúng pháp luật, tạo sự đồng thuận cao nhất để sớm bàn giao mặt bằng sạch, tạo đà cho các dự án trọng điểm triển khai nhanh chóng. "Với vị thế là trung tâm đô thị sân bay, P.Long Thành hướng tới xây dựng một hệ sinh thái phát triển toàn diện, kiến tạo một nơi đáng sống, đáng ở và đáng cống hiến. Một điểm đến mà ở đó sự thuận tiện trong kết nối hòa quyện cùng chất lượng sống cao cấp", ông Sơn đúc kết.

S ẴN SÀNG KHAI THÁC SÂN BAY L ONG T HÀNH

Ngày 14.5 vừa qua, đoàn công tác của Quốc hội do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế dự án sân bay Long Thành cùng các tuyến đường kết nối.

Báo cáo với đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết đến cuối năm 2026, hệ thống giao thông đường bộ kết nối sân bay Long Thành với TP.HCM sẽ cơ bản hoàn thành đồng bộ, liên hoàn và liên thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và khai thác sân bay trong giai đoạn đầu vận hành.

Mạng lưới này gồm: các cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành; đường Vành đai 3 TP.HCM, đường 25B và 25C.

Trong đó, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện đã đưa vào khai thác 37 km (từ nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến quốc lộ 56); 17 km còn lại, chủ đầu tư là TP.Đồng Nai đang tích cực hoàn thiện, phấn đấu đưa vào khai thác trong tháng 5.2026.

Còn cao tốc Bến Lức - Long Thành, các hạng mục cuối cùng đang được tăng tốc thi công, dự kiến hoàn thành và khai thác đồng bộ vào tháng 9.2026.

Đối với dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành từ 4 lên 8 - 10 làn xe, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026, riêng cầu Long Thành hoàn thành trong quý 2/2027.

Cũng theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, Vành đai 3 TP.HCM đặt mục tiêu thông xe toàn tuyến vào cuối tháng 6.2026. Bên cạnh đó, 2 tuyến đường 25B và 25C (kết nối Vành đai 3 TP.HCM ra quốc lộ 51) cũng được TP.Đồng Nai chuẩn bị hoàn thành. Những tuyến đường này sẽ giúp hệ thống giao thông kết nối sân bay Long Thành với vùng Đông Nam bộ và TP.HCM được hoàn thiện đáng kể.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định đến cuối năm 2026 cơ bản không còn lo ngại về bài toán kết nối giao thông giữa TP.HCM với sân bay Long Thành cũng như các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, các tuyến đường sắt đang được nghiên cứu xây dựng, việc kết nối lại càng thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Đối với dự án sân bay Long Thành, ông Vũ Phạm Nguyên An, Giám đốc Ban quản lý dự án Long Thành (thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV) cho biết các gói thầu đều đang tăng tốc, đảm bảo mục tiêu đưa sân bay vào khai thác thương mại cuối năm 2026.

Ông Vũ Phạm Nguyên An cũng cho hay công tác chuẩn bị nhân lực phục vụ vận hành khai thác sân bay cũng đã được triển khai suốt 2 năm qua và hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, quản lý, vận hành. ACV cũng đã thành lập chi nhánh sân bay Long Thành để chuẩn bị cho giai đoạn khai thác, vận hành sau khi dự án hoàn thành. (còn tiếp)