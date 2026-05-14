Bãi bỏ, sửa 7 thủ tục về quy hoạch, kiến trúc

Theo đó, từ 13.5, Bộ Xây dựng bãi bỏ thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam. Đây là thủ tục thuộc cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc UBND cấp tỉnh.

Bộ Xây dựng bãi bỏ 7 thủ tục trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc có hiệu lực từ 13.5

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng sửa đổi, bổ sung 6 thủ tục hành chính khác, trong lĩnh vực quy hoạch đô thị nông thôn và lĩnh vực kiến trúc, gồm:

Thủ tục phê duyệt quy hoạch, chấp thuận quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn do nhà đầu tư đã được lựa chọn để thực hiện dự án đầu tư tổ chức lập. Thủ tục này thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã quản lý.

Thủ tục công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo đủ điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, thuộc quản lý của Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, có 4 thủ tục khác thuộc quản lý của UBND cấp tỉnh sẽ sửa đổi, bổ sung, gồm: cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc; cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp; gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc; chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam.

Các nội dung sửa đổi, cụ thể được quy định tại Quyết định 709/QĐ-BXD.

Trước đó, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cũng đã ký ban hành quyết định thủ tục hành chính, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở, với những thay đổi đáng kể trong đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Theo đó, 2 thủ tục hành chính mới ban hành và 11 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở, có hiệu lực thi hành từ ngày 9.2.2026.