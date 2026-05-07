11 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nhà ở sắp áp dụng

Theo đó, 11 thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở, có hiệu lực thi hành từ ngày 9.2.

Thủ tục đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội, vay vốn để hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở sẽ áp dụng theo quy định mới ẢNH: T.N

Cụ thể, 2 thủ tục hành chính mới ban hành là thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công; thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án và không sử dụng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn.

9 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung gồm:

Thủ tục chuyển đổi công năng nhà ở đối với nhà ở xây dựng trong dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh.

Thủ tục thông báo đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư.

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư không bằng nguồn vốn đầu tư công.

Thủ tục đề xuất cơ chế ưu đãi đầu tư theo quy định tại điểm c khoản 2 điều 198 của luật Nhà ở 2023.

Thủ tục gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công đối với trường hợp chưa có hợp đồng thuê nhà ở.

Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công đối với trường hợp ký lại hợp đồng thuê.

Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc tài sản công.

Thủ tục giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung của nhà ở cũ thuộc tài sản công.

Thủ tục đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội, vay vốn để hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở. Trong đó:

Trường hợp 1: xác nhận điều kiện về nhà ở để được mua, thuê mua nhà ở xã hội/nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân (trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình). Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận tại tỉnh, thành phố nơi có dự án nhà ở xã hội.

Trường hợp 2: Xác nhận điều kiện về thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở xã hội (áp dụng cho đối tượng quy định tại khoản 5 điều 76 của luật Nhà ở không có hợp đồng lao động, không được hưởng lương hưu do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả). Cơ quan Công an xã cấp xác nhận.

Các mẫu giấy tờ xác nhận được ban hành kèm theo Quyết định số 651/QĐ-BXD.