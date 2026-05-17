Thời sự

Phân luồng giao thông phục vụ lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai

Lê Lâm
17/05/2026 13:05 GMT+7

Chiều mai (18.5), thành phố Đồng Nai sẽ tạm cấm lưu thông nhiều tuyến đường nhằm phục vụ lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai tại Quảng trường phường Long Hưng.

Để phục vụ lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai diễn ra tại Quảng trường phường Long Hưng (khu đô thị Aqua City) vào ngày 18.5, UBND thành phố Đồng Nai tiến hành phương án cấm đường, phân luồng giao thông vào ngày 18.5, như sau:

Khu vực nút giao ngã tư Vũng Tàu

Tạm cấm lưu thông từ 13 giờ đến 14 giờ 15 phút đối với các tuyến đường: khu vực dưới chân cầu vượt ngã tư Vũng Tàu, Lê Văn Duyệt, Đặng Văn Trơn, Nguyễn Thành Phương, Hà Huy Giáp (đoạn từ cầu Ghềnh đến ngã tư Hà Huy Giáp - Võ Thị Sáu).

Tạm cấm lưu thông từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ đối với các tuyến đường: Hà Huy Giáp, 30/4 (đoạn từ công viên Biên Hùng đến cây xăng Vườn Mít), đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn từ Cổng 1 đến đường Lưu Văn Viết), Phạm Văn Thuận (đoạn từ ngã ba Máy Cưa đến cây xăng Vườn Mít).

Tạm cấm lưu thông từ 18 giờ 30 phút đến 20 giờ đối với các tuyến đường: đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn từ Cổng 1 đến đường Lưu Văn Viết); 30/4 (đoạn từ công viên Biên Hùng đến cây xăng Vườn Mít), Phạm Văn Thuận (đoạn từ ngã ba Máy Cưa đến cây xăng Vườn Mít), Hà Huy Giáp, Nguyễn Thành Phương, Đặng Văn Trơn, Lê Văn Duyệt, khu vực dưới chân cầu vượt ngã tư Vũng Tàu, Hương lộ 2, quốc lộ 51 (đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến ngã ba Bến Gỗ).

Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai diễn ra tại Quảng trường phường Long Hưng (khu đô thị Aqua City) vào tối 18.5

Tạm cấm lưu thông từ 21 giờ 30 phút đến 23 giờ đối với các tuyến đường sau: Hương lộ 2, quốc lộ 51 (đoạn từ ngã ba Bến Gỗ đến ngã tư Vũng Tàu), khu vực dưới chân cầu vượt ngã tư Vũng Tàu.

Thông báo cũng cho biết, căn cứ tình hình thực tế, thời gian cấm đường có thể thay đổi nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Bạn đọc có thể xem và tải nội dung chi tiết các tuyến đường tạm cấm lưu thông và lộ trình thay thế:

tại đây

Trước đó, vào ngày 24.4, với 478/487 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai, có hiệu lực thi hành từ 30.4.2026.

