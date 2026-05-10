Thời sự

Đã tháo biển báo tốc độ 50 km/giờ ở khu vực trạm thu phí quốc lộ 51

Lê Lâm
10/05/2026 12:21 GMT+7

Ngành chức năng thành phố Đồng Nai đã tháo dỡ các biển báo giới hạn tốc độ 50 km/giờ ở khu vực trạm thu phí cũ trên quốc lộ 51.

Ngày 10.5, Phòng Quản lý kết cấu và an toàn giao thông (thuộc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai) cho biết đã tháo dỡ các biển báo giới hạn tốc độ 50 km/giờ ở khu vực trạm thu phí cũ trên quốc lộ 51.

2 trạm thu phí trên quốc lộ 51 thuộc địa bàn thành phố Đồng Nai đã được tháo dỡ, trả lại mặt đường thông thoáng

Trước đó, từ khi các trạm thu phí trên quốc lộ 51 ngừng hoạt động vào năm 2023, ngành chức năng tiến hành lắp biển báo giới hạn tốc độ 50 km/giờ tại khu vực đặt trạm để đảm bảo an toàn.

Tháng 4.2026, 2 trạm thu phí trên quốc lộ 51 (thuộc địa bàn thành phố Đồng Nai) đã được tháo dỡ, trả lại mặt đường thông thoáng. Do đó, các ngành chức năng cũng quyết định tháo dỡ biển báo giới hạn tốc độ 50 km/giờ.

Tháng 4.2026, 2 trạm thu phí trên quốc lộ 51 (thuộc địa bàn thành phố Đồng Nai) đã được tháo dỡ, trả lại mặt đường thông thoáng

Quốc lộ 51 dài 72 km, đi qua địa bàn thành phố Đồng Nai và TP.HCM (trước là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Sau khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51, Công ty CP phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) đã đặt 3 trạm thu phí BOT gồm T1, T2 (thành phố Đồng Nai), T3 (TP.HCM).

Từ năm 2023, dự án BOT quốc lộ 51 tạm dừng thu phí. Sau nhiền lần kiến nghị, đến tháng 2.2026, Sở Xây dựng TP.HCM đã phối hợp các đơn vị, lực lượng chức năng liên quan tháo dỡ trạm thu phí T3.

Quốc lộ 51 đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến vòng xoay cổng 11 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có lượng xe lưu thông rất đông, thường xuyên xảy ra kẹt xe, ùn ứ. Dự án đường trên cao dọc quốc lộ 51 được kỳ vọng giải quyết vấn đề này.

