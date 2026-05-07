Hiện trạng và phối cảnh dự án đường trên cao dọc quốc lộ 51

Lê Lâm
07/05/2026 04:34 GMT+7

Quốc lộ 51 đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến vòng xoay cổng 11 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có lượng xe lưu thông rất đông, thường xuyên xảy ra kẹt xe, ùn ứ. Dự án đường trên cao dọc quốc lộ 51 được kỳ vọng giải quyết vấn đề này.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 28.4.2026, HĐND tỉnh Đồng Nai (từ ngày 30.4.2026, Đồng Nai chính thức trở thành thành phố - PV) đã thông qua Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường trên cao dọc quốc lộ 51, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao giữa đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 6,2 km, trong đó phần cầu cạn dài khoảng 4,612 km. Đường được thiết kế với quy mô 6 làn xe, vận tốc 80 km/giờ.

Ngoài ra, dự án còn cải tạo các nút giao vốn là "điểm đen" giao thông lâu nay gồm ngã tư Vũng Tàu, vòng xoay cổng 11...

Dưới đây là hiện trạng và hình phối cảnh đoạn đường trên cao quốc lộ 51 nói trên cùng các nút giao thông quan trọng.

Đây là nút giao ngã tư Vũng Tàu, dù đã có cầu vượt, hầm chui nhưng giao thông ở đây vẫn thường xảy ra ùn tắc, dòng xe từ các hướng thường xung đột, gây mất an toàn giao thông. Theo phối cảnh, ngã tư Vũng Tàu sẽ được xây dựng thành nút giao đa tầng, đường trên cao bắt từ hướng cầu An Hảo băng qua quốc lộ 1 rồi chạy dọc quốc lộ 51. Hướng từ quốc lộ 1 đi vào giao lộ cũng sẽ có các nhánh rẽ trên cao để tránh xung đột

Quốc lộ 51 đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến vòng xoay cổng 11 có lượng phương tiện đông đúc, thường kẹt xe vào giờ cao điểm. Theo phối cảnh, đường trên cao sẽ chạy dọc quốc lộ 51 với 6 làn xe

Trong ảnh là nút giao quốc lộ 51 với hương lộ 2 (đường vào khu đô thị Aqua City và đi thẳng ra cao tốc TP.HCM - Long Thành) và hình phối cảnh của dự án

Hiện trạng nút giao vòng xoay cổng 11 và hình phối cảnh. Theo thiết kế, đường trên cao từ quốc lộ 51 băng qua vòng xoay cổng 11 để vào đường Võ Nguyên Giáp và đụng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Cũng tại khu vực này, một nhánh đường trên cao khác tiếp tục chạy dọc quốc lộ 51 một đoạn nữa để giao thông qua đây được thông thoáng

Một góc nhìn khác tại nút giao vòng xoay cổng 11 và hình phối cảnh

Hiện trạng và phối cảnh đoạn từ vòng xoay cổng 11 đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Dự kiến thời gian xây dựng đường trên cao dọc quốc lộ 51 là từ năm 2026 - 2029. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 16.406 tỉ đồng, bằng hình thức đối tác công - tư: xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

