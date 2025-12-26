Đồng Nai đề nghị tháo trạm thu phí bỏ không trên quốc lộ 51, quốc lộ 1

Đề nghị tháo dỡ trạm thu phí trên quốc lộ 51 trước 15.1.2026

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ IV cùng Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC - chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51) đề nghị tháo dỡ trạm thu phí quốc lộ 51 trước ngày 15.1.2026.

Trạm thu phí T1 trên quốc lộ 51 ẢNH: LÊ LÂM

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn Đồng Nai đang tồn tại 2 trạm thu phí T1 (Km10+778) và T2 (Km28+450). Trong khi đó, Công văn số 137 năm 2023 của Cục Đường bộ Việt Nam, thì các trạm thu phí T1 và T2 đã dừng thu phí kể từ ngày 13.1.2023.

"Qua công tác quản lý, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai nhận thấy trạm thu phí T1 và T2 không còn chức năng khai thác nhưng vẫn tồn tại kết cấu nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ. Các tồn tại của trạm thu phí không còn tác dụng trên đang gây ra các xung đột về giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường hiện hữu và tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt vào thời điểm cuối năm do nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao", văn bản cho biết.

Vì vậy, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ IV và BVEC phối hợp, tổ chức tháo dỡ trạm phí trước ngày 15.1.2026, để đồng thời với việc tháo dỡ trạm thu phí T3 trên địa bàn TP.HCM.

Trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51 thuộc địa bàn TP.HCM ẢNH: NGUYỄN LONG

Nếu xảy ra sự cố, BVEC chịu hoàn toàn trách nhiệm

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai khẳng định, trong thời gian tồn tại, nếu xảy ra các sự cố có nguyên nhân từ các tồn tại của trạm thu phí đường bộ trên thì BVEC chịu hoàn toàn trách nhiệm theo các quy định hiện hành.

Đồng thời, sở này cũng dẫn nhiều điều luật để khẳng định quan điểm trên. Đó là:

Tại điểm c khoản 3 điều 21 luật Đường bộ quy định: "Người quản lý, sử dụng đường bộ có trách nhiệm bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý; trường hợp phát hiện công trình bị hư hỏng, nguy cơ gây ra sự cố công trình, nguy cơ mất an toàn giao thông đường bộ thì phải xử lý, sửa chữa, khắc phục kịp thời…".

Tại khoản 2 điều 3 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: "Bảo đảm giao thông đường bộ được trật tự, an toàn, thông suốt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường; phòng ngừa vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tai nạn giao thông đường bộ và ùn tắc giao thông; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của cá nhân và tài sản của cơ quan, tổ chức".

Tại khoản 20 điều 9 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau: "Đặt, để chướng ngại vật, vật cản khác trái phép trên đường bộ; rải vật sắc nhọn, đổ chất gây trơn trượt trên đường bộ; làm rơi vãi đất đá, hàng hóa, vật liệu xây dựng, phế thải trên đường bộ; đổ, xả thải, làm rơi vãi hóa chất, chất thải gây mất an toàn giao thông đường bộ".

Trước đó, đối với trạm thu phí thuộc địa bàn TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM cũng yêu cầu BVEC khẩn trương tháo dỡ trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51 và hoàn thành trong tháng 12.2025.

Trường hợp đến hết ngày 31.12, BVEC vẫn không thực hiện, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì, phối hợp Công an TP.HCM, Phòng CSGT, Khu Quản lý đường bộ IV, UBND và Công an phường Tân Hải tổ chức tháo dỡ. Mọi chi phí, vấn đề phát sinh liên quan, BVEC phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Quốc lộ 51 đoạn gần nút giao với đường T1, kết nối quốc lộ 51 với sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Quốc lộ 51 dài 72 km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP.HCM). Sau khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51, BVEC đã đặt 3 trạm thu phí BOT gồm T1, T2 (địa bàn Đồng Nai), T3 thuộc TP.HCM.

Dự án BOT quốc lộ 51 đã tạm dừng thu phí từ năm 2023 để tính toán lại phương án tài chính, song việc tháo dỡ các trạm thu phí vẫn vướng đàm phán chấm dứt hợp đồng và xác lập sở hữu toàn dân.

Chủ đầu tư cho rằng các trạm thu phí đang là tài sản của ngân hàng nên việc tháo dỡ phải phải có sự đồng ý bằng văn bản của ngân hàng.

Đề nghị sớm tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cũng vừa gửi văn bản cho Khu Quản lý đường bộ IV đề nghị tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai.

Theo Sở Xây dựng, dự án xây dựng cầu Đồng Nai và tuyến 2 đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến cuối tuyến tránh TP.Biên Hòa theo hình thức hợp đồng BOT đã được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản được đầu tư, mua sắm mới của dự án tại Quyết định số 1770 ngày 29.12.2023.

Trạm thu phí cầu Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Tiếp đó, việc tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1 cũng đã được chấp thuận tại Công văn số 7955 của Bộ GTVT ngày 7.8.2025.

Tuy nhiên, đến nay trạm thu phí trên vẫn chưa thực hiện tháo dỡ, còn tồn tại kết cấu nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ...

Các tồn tại của trạm thu phí không còn tác dụng trên đang gây ra xung đột về giao thông, mất mỹ quan đô thị, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường hiện hữu và tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt vào thời điểm cuối năm do nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao.

Để kịp thời khắc phục các tồn tại trên, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV sớm thực hiện tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai, góp phần chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn, phòng ngừa nguy cơ ùn tắc và khắc phục điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, đồng bộ quy mô mặt cắt ngang trên toàn đoạn tuyến, cũng như giải quyết các bức xúc, kiến nghị của cử tri trên địa bàn.

Trước đó, từ ngày 24.8.2020, trạm thu phí cầu Đồng Nai đã tạm ngưng thu phí.

Trạm thu phí cầu này đặt trên quốc lộ 1, ngay dưới chân cầu Đồng Nai, để thu phí cho dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến 2 đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh TP.Biên Hòa theo hình thức BOT.