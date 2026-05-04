Đồng Nai sắp sửa chữa, nâng cấp quốc lộ 1, quốc lộ 20

Lê Lâm
04/05/2026 10:28 GMT+7

Trong năm 2026, 4 tuyến quốc lộ 1, 20, 56 và quốc lộ 51 sẽ được sửa chữa, nâng cấp với tổng kinh phí hơn 760 tỉ đồng. Đây là đợt sửa chữa lớn nhất trong nhiều năm gần đây.

Ngày 4.5, Trung tâm Quy hoạch, kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ (thuộc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai) cho biết dự kiến trong quý 3/2026, sẽ tiến hành sửa chữa, nâng cấp 3 tuyến quốc lộ 1, 20 và 56.

Quốc lộ 20, nối thành phố Đồng Nai với Lâm Đồng

Việc sửa chữa này nằm trong kế hoạch sửa chữa, nâng cấp 4 tuyến quốc lộ qua địa bàn thành phố Đồng Nai gồm: quốc lộ 1, 20, 56 và quốc lộ 51 trong năm 2026 với tổng kinh phí hơn 760 tỉ đồng. Đây là đợt sửa chữa lớn nhất trong nhiều năm gần đây.

Đối với quốc lộ 51, do tuyến đường này đã xuống cấp, hư hỏng nặng nên đã được ưu tiên sửa chữa trước. Công việc trên đã được tiến hành từ giữa tháng 3.2026, dự kiến hoàn thành vào tháng 6.2026.

Một đoạn đường bị xuống cấp, lún sâu trên quốc lộ 51

Theo Trung tâm Quy hoạch, kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ, để hạn chế ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn, trong quá trình sửa chữa, đơn vị thi công sẽ rào chắn, đồng thời thi công dứt điểm từng đoạn, không thi công dàn trải; đồng thời bố trí thi công theo khung giờ hợp lý, ưu tiên thi công ban đêm, giờ thấp điểm.

Đồng Nai hiện có 6 tuyến quốc lộ đi qua địa bàn, đó là quốc lộ 1, 20, 51, 56, 13 và 14 với tổng chiều dài gần 400 km, đây là địa phương có nhiều tuyến quốc lộ đi qua nhất so với các tỉnh thành khác.

Từ giữa năm 2025, Cục Đường bộ Việt Nam đã bàn giao các tuyến quốc lộ trên cho Đồng Nai quản lý. Trước thực trạng các tuyến quốc lộ đều có nhiều điểm hư hỏng, xuống cấp, Đồng Nai đã lên kế hoạch sửa chữa, nâng cấp. Và trong năm 2025 đã tiến hành sửa chữa quốc lộ 13 và quốc lộ 14.

