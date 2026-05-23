Chặn 4.400 tỉ chuyển khoản lừa đảo nhờ ngân hàng cảnh báo

Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng (SIMO) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai thí điểm từ tháng 1.2024 và chính thức từ tháng 5.2024, cho phép các tổ chức thành viên tham gia thực hiện báo cáo thông tin về các tài khoản đáng ngờ khi phát hiện và chia sẻ thông tin tới các thành viên khác.

Trên cơ sở nguồn dữ liệu tập trung của Hệ thống SIMO, các tổ chức tín dụng có thể đưa ra các quyết định thực hiện ngăn chặn giao dịch ngay lập tức hoặc yêu cầu xác thực, định danh tài khoản trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến, qua đó góp phần giảm thiểu tình trạng gian lận, lừa đảo, bảo vệ an toàn tài khoản của khách hàng.

Theo cập nhật mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến ngày 17.5, đã có hơn 4 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo. Trong đó, có hơn 1,3 triệu lượt khách hàng tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch là 4.400 tỉ đồng.

Tính đến hết ngày 17.5, Hệ thống SIMO đã triển khai dịch vụ thu thập báo cáo đến 149 đơn vị (gồm 99 tổ chức tín dụng và 50 tổ chức trung gian thanh toán); triển khai thí điểm dịch vụ truy vấn, cảnh báo nghi ngờ gian lận, lừa đảo đối với 10 đơn vị (gồm 8 ngân hàng và 2 tổ chức trung gian thanh toán).

Trong quá trình triển khai dịch vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị có lộ trình triển khai đồng bộ dịch vụ cảnh báo cho khách hàng trên tất cả các kênh (Mobile Banking, Internet Banking, quầy, ATM), nhằm đảm bảo khách hàng có thể tiếp cận thông tin cảnh báo nhanh chóng, thuận tiện nhất.

Siết quy định mở tài khoản, định danh chính xác người dùng

Đề cập thách thức an ninh, an toàn trong lĩnh vực ngân hàng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, càng phát triển dịch vụ thanh toán thì càng phải đối mặt với tình trạng lừa đảo, gian lận trong thanh toán.

Tính đến 17.5, có hơn 1,3 triệu lượt khách hàng tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo từ ngân hàng, với tổng tiền giao dịch 4.400 tỉ đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đưa ra nhiều chính sách, quy định giúp cho các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán có nền tảng pháp lý để triển khai những vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn.

"Thông tư 50/2024/TT-NHNN và Thông tư 77/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2024/TT-NHNN được coi là kim chỉ nam trong việc yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về vấn đề an ninh bảo mật", ông Tuấn nói.

Hai thông tư kể trên cũng đưa ra các quy định hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ không đạt tiêu chuẩn đủ lớn sẽ phải đối chiếu thông tin sinh trắc học để chống lừa đảo, gian lận từ việc sử dụng điện thoại cá nhân...

Lãnh đạo Vụ Thanh toán lưu ý, các thông tư quy định về mở tài khoản, mở thẻ, mở ví điện tử đã được siết chặt, tăng cường đối chiếu thông tin sinh trắc học thông qua căn cước công dân gắn chip hoặc thông qua VNeID để đảm bảo định danh chính xác người dùng.

Theo bà Phùng Nguyễn Hải Yến, Phó tổng giám đốc Vietcombank, ngân hàng này đã được chia sẻ dữ liệu dân cư quốc gia qua VNeID, tạo nền tảng quan trọng giúp xác thực khách hàng nhanh chóng.

Đây là yếu tố then chốt, cho phép ngân hàng định danh khách hàng chính xác trên không gian mạng, ngăn chặn hiệu quả tình trạng gian lận hồ sơ giấy tờ, phòng tránh việc mở và sử dụng tài khoản mạo danh.

Tuy nhiên, để hạn chế lừa đảo, gian lận trên môi trường số, thời gian tới vẫn cần đẩy mạnh phối hợp đồng bộ giữa công nghệ, quản trị rủi ro và nâng cao nhận thức người dùng.