Ngân hàng cảnh báo rủi ro lợi dụng tài khoản và dữ liệu sinh trắc học

Thanh Xuân
18/05/2026 17:27 GMT+7

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ gia tăng các hành vi lợi dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng và dữ liệu sinh trắc học của khách hàng vào mục đích lừa đảo, đánh bạc.

Theo PGBank, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng tội phạm công nghệ cao dụ dỗ khách hàng tham gia các giao dịch rủi ro như "thuê tài khoản", "mua bán tài khoản" hoặc "nhận, rút tiền hộ". Ngân hàng nhấn mạnh, việc vô tình hoặc cố ý tham gia các hoạt động này có thể khiến khách hàng đối mặt với rủi ro pháp lý nghiêm trọng, liên quan đến lừa đảo, rửa tiền hoặc đánh bạc.

Khách hàng không mua bán tài khoản ngân hàng

Để đảm bảo an toàn tài sản và tuân thủ quy định pháp luật, PGBank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không thực hiện các hành vi như mua, bán, thuê, cho thuê, mượn hoặc cho mượn tài khoản, thẻ ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; chỉ sử dụng tài khoản cho các giao dịch hợp pháp của chính chủ.

Khách hàng cũng không cung cấp dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay), thiết bị cá nhân hoặc giấy tờ tùy thân cho người khác để mở tài khoản hay xác thực giao dịch; không chia sẻ thông tin bảo mật như tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai; đồng thời cần cảnh giác với các lời mời chào sử dụng tài khoản để luân chuyển dòng tiền không rõ nguồn gốc.

Trong trường hợp khách hàng đã lỡ chia sẻ thông tin, nghi ngờ bị lộ dữ liệu hoặc phát hiện giao dịch bất thường, PGBank khuyến nghị lập tức khóa thẻ trên ứng dụng ngân hàng số và liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời. Đồng thời việc nâng cao nhận thức và chủ động bảo vệ thông tin cá nhân là yếu tố then chốt nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh tài chính trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

Chặn hơn 170 tỉ đồng chuyển khoản lừa đảo nhờ ngân hàng cảnh báo

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dữ liệu tính đến ngày 12.4 hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán (SIMO) đã chặn được số tiền chuyển khoản gần 4.170 tỉ đồng, tăng hơn 170 tỉ đồng so với cuối tháng 3.

