Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước kiểm tra việc giảm lãi suất

Thanh Xuân
Thanh Xuân
22/05/2026 11:26 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có công văn gửi NHNN chi nhánh tại các khu vực về việc kiểm tra triển khai giảm mặt bằng lãi suất.

Theo NHNN, qua theo dõi, thời gian qua, vẫn còn hiện tượng một số ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất. NHNN đề nghị các NHNN chi nhánh khu vực thực hiện phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thống đốc NHNN về giảm lãi suất.

Ngân hàng Nhà nước kiểm tra việc giảm lãi suất- Ảnh 1.

Lãi suất huy động Vietcombank giảm nhẹ

ẢNH: NGỌC THẮNG

Các NHNN chi nhánh khu vực thực hiện kiểm tra giảm lãi suất tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Trong quá trình kiểm tra, trường hợp phát hiện vi phạm, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo ngay về NHNN, cụ thể là Thanh tra NHNN, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng và Vụ Chính sách tiền tệ.

Trước đó, trong cuộc họp chiều 9.4 giữa NHNN với các ngân hàng thương mại về điều hành chính sách tiền tệ. Các ngân hàng thương mại đã thống nhất thực hiện giảm lãi suất huy động và cho vay để hỗ trợ nền kinh tế. Ngay sau cuộc họp, các ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ 0,1 - 0,5%/năm ở một số kỳ hạn. Thế nhưng, trong khoảng 1 tuần trở lại đây, một số ngân hàng có động thái triển khai tặng thêm lãi suất, chương trình khuyến mãi để huy động nguồn vốn. Lãi suất tiết kiệm 8 - 9%/năm xuất hiện tương đối phổ biến. Nhu cầu vốn của các ngân hàng nhằm đáp ứng thanh khoản cũng như nguồn vốn cho vay. Tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng những tháng đầu năm đang nhanh hơn nhiều so với huy động. Tính đến cuối tháng 4, tăng trưởng tín dụng hơn 4%, lên 19,4 triệu tỉ đồng.

Tin liên quan

Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp lên 12,5%/năm

Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp lên 12,5%/năm

Các doanh nghiệp phát hành trái phiếu huy động vốn với lãi suất cao, lên đến 12,5%/năm. Nhiều ngân hàng phát hành trái phiếu có lãi suất cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Lãi suất tiết kiệm vẫn tăng

Khám phá thêm chủ đề

Lãi suất TIẾT KIỆM Cho vay ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận