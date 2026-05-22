Ngân hàng Nhà nước kiểm tra việc giảm lãi suất

Theo NHNN, qua theo dõi, thời gian qua, vẫn còn hiện tượng một số ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất. NHNN đề nghị các NHNN chi nhánh khu vực thực hiện phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thống đốc NHNN về giảm lãi suất.

Lãi suất huy động Vietcombank giảm nhẹ ẢNH: NGỌC THẮNG

Các NHNN chi nhánh khu vực thực hiện kiểm tra giảm lãi suất tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Trong quá trình kiểm tra, trường hợp phát hiện vi phạm, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo ngay về NHNN, cụ thể là Thanh tra NHNN, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng và Vụ Chính sách tiền tệ.

Trước đó, trong cuộc họp chiều 9.4 giữa NHNN với các ngân hàng thương mại về điều hành chính sách tiền tệ. Các ngân hàng thương mại đã thống nhất thực hiện giảm lãi suất huy động và cho vay để hỗ trợ nền kinh tế. Ngay sau cuộc họp, các ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ 0,1 - 0,5%/năm ở một số kỳ hạn. Thế nhưng, trong khoảng 1 tuần trở lại đây, một số ngân hàng có động thái triển khai tặng thêm lãi suất, chương trình khuyến mãi để huy động nguồn vốn. Lãi suất tiết kiệm 8 - 9%/năm xuất hiện tương đối phổ biến. Nhu cầu vốn của các ngân hàng nhằm đáp ứng thanh khoản cũng như nguồn vốn cho vay. Tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng những tháng đầu năm đang nhanh hơn nhiều so với huy động. Tính đến cuối tháng 4, tăng trưởng tín dụng hơn 4%, lên 19,4 triệu tỉ đồng.