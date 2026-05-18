Lãi suất tiết kiệm lên 10,7%/năm

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile, với mức cộng thêm lãi suất lên tới 2,5% so với biểu lãi suất niêm yết. Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm online qua ứng dụng iziMobile có thể được hưởng mức lãi suất tối đa lên tới 9%/năm đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng trở lên. Tương tự, Ngân hàng số Cake by VPBank triển khai cộng thêm lãi suất 1,5% cho khách hàng mới gửi tiền tiết kiệm. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm bình thường của nhà băng này lên 7,2 - 7,4%/năm ở kỳ hạn 6 - 24 tháng. Như vậy, cộng thêm mức 1,5% thì lãi mà khách hàng nhận được lên 8,7 - 8,9%/năm.

Xuát hiện lãi suất tiết kiệm từ 8 - 9%/năm ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa triển khai chương trình ưu đãi "Bắt đầu từ nhỏ, sinh lời thật to" đến hết 31.5 dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy và trên nền tảng số. Khách hàng mở mới tài khoản tiền gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi có kỳ hạn sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi lên tới 8,5%/năm, áp dụng cho nhiều kỳ hạn từ 6 đến 15 tháng. Cụ thể, các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng được áp dụng lãi suất tối đa 8,3%/năm; kỳ hạn 12 và 14 tháng hưởng lãi suất 8,4%/năm; trong khi kỳ hạn 15 tháng có mức lãi suất cao nhất 8,5%/năm. Tuy nhiên, trong bảng lãi suất tiết kiệm của nhà băng này xuất hiện mức lãi suất kỳ hạn 13 tháng lên 10,7%/năm với lưu ý dùng để tham chiếu lãi suất cho vay. Còn PVcomBank áp dụng lãi suất 10%/năm cho kỳ hạn 12 - 13 tháng với điều kiện khách hàng duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỉ đồng.

Lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng những ngày qua đã tăng trở lại trên 6%/năm. Ngày 14.5, lãi suất tiền đồng qua đêm lên 6,05%/năm, 1 tuần lên 6,2%/năm, 2 tuần lên 6,47%/năm, 1 tháng lên 6,69%/năm…